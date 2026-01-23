留學生返英國！候機室遇男子請幫帶行李　拒絕對方被問1句極可疑

切勿幫陌生人看管或攜帶行李，以免誤帶不明物品，惹禍上身！有外國留學生分享，日前在香港機場候機時，有疑似內地男子以手提行李超重為由，請求她幫忙帶東西上機，初時她好心答應，事後覺得「好危險」，擔憂行李若然有問題「咁我咪死得」，故稱自己也有行李，將物品退還予該男子。而她拒絕男子後，竟被詢問這個問題，令她覺得情況甚為可疑。



不少網民慶幸樓主「懸崖勒馬」，「好彩你最後一刻覺醒，萬一係毒品你就完咗」、「幾乎要坐一世監」，又再三提醒「防人之心不可無」，「就算係一粒糖咁細，都唔好幫人哋拎嘢」、「出外唔好掂陌生人任何嘢，尤其喺機場，唔好畀機會壞人利用自己嘅善心」。



有留學生日前準備返回英國時，在香港機場候機室遇可疑男子請求幫忙帶行李上機。（示意圖／網上圖片）

留學生準備返英國 候機室遇男子請求幫帶行李

「想利用香港留學生犯規？」該女生在threads發帖，透露日前準備由香港返回英國，在候機室遇到1位操普通話男子上前，詢問她會否說「國語」，然後以手提行李超重為由，請求她「你可不可以幫我（帶）這個東西上機？」，又稱「我看到留學生不太會管，如果可以真的非常感謝！」。樓主詢問裏頭是什麼，被告知是迷你打印機和相機後，便答應幫忙。

憂行李有問題拒絕幫忙 被問1事極可疑

不過她隨即回想覺悟「其實好危險」，擔憂若然行李有任何問題，可能會被對方「誣告」，「咁我咪死得」，最終告知對方自己都有行李為由，婉拒協助該男士，「不能幫，太多了」，並將所有東西歸還。詎料對方微笑詢問她姓名，她當下覺得可疑，「黐線，點解你要知我個名」，所以隨便作個英文名糊弄對方了事。

樓主初時答應幫忙，事後發現「好危險」，憂行李有任何問題可能會被對方誣告，最終拒絕幫忙。（《歸去來》劇照）

男子被拒後轉向外國人「下手」

樓主續指，她之後發現這名男子轉向外國人「下手」，反省自己當下「好蠢」，根本不應答應幫忙，而且行李超重本來就是對方自身問題，質疑男子「擺明知道我細過佢，無咁容易俾人捉」。

網民憂行李藏不明物品：萬一係毒品就玩完

有網民形容樓主經歷「險過剃頭」，「能夠懸崖勒馬係好事」、「好彩你最後一刻覺醒，萬一係毒品你就完咗」、「幾乎要坐一世監」，認為樓主覺得可疑當下，應即時向附近職員反映，「你可以同啲地勤人員講：『呢個人周圍畀嘢人帶，好有可疑，請你哋留意下！』」、「要學識say no，尤其你自己去外國留學，問咩名亦都唔需要作一個去答佢，同佢講『我無需要話你知』就可以，無咩尷尬唔好意思」。

防人之心不可無！ 切勿幫陌生人拿行李

有留言就提醒「防人之心不可無」，「好多有心人裝無心人」、「不要幫人拿東西，什麼人都不要幫」、「出外唔好掂陌生人任何嘢，尤其喺機場，唔好畀機會壞人利用自己嘅善心」、「就算係一粒糖咁細，都唔好幫人哋拎！分分鐘命都無」、「如果（有）違禁品要坐監，喺某啲國家有毒品係可以判死刑」、「有時未必咁嚴重，但我朋友試過幫人帶少少（嘢），然後被人屈佢整爛咗要賠，糾纏咗勁耐」，建議若認為對方有需要，應尋求地勤人員協助。

（threads＠chingyee._.latisha）