人妻突查老公手機驚現「9X10」計算歷史　網民笑嚴重過出軌惹瘋傳

一名女網友近日在Threads以「打開了我老公的計算器」為內文分享截圖，畫面中丈夫的手機計算機歷史頁面上，竟然清楚顯示著「9X10=90」的計算痕跡。



貼文公開後隨即在網路上引發網友瘋傳，吸引了高達222萬名網友前來瀏覽。

一名女網友近日在Threads以「打開了我老公的計算器」為內文分享截圖，畫面中丈夫的手機計算機歷史頁面上，竟然清楚顯示著「9X10=90」的計算痕跡。（Threads@schoolife88）

事實上，如果透過以圖搜圖的方式進一步查詢，會發現這張照片其實在網路上的許多地方都曾經出現過，屬於流傳已久的經典「網路梗圖」，但這次再度被網友翻出分享，依然戳中了無數人的笑點。

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貼文曝光後，立刻引來大批網友在留言區爆笑回應。有人幽默地調侃這荒謬的計算畫面，直呼：

「這比出軌被抓到還嚴重」

「計算機從此有了無痕模式」



這張梗圖引發了許多成年人的集體共鳴，有人無奈坦言「超過30歲寧可相信3C也不再相信自己的腦袋 」，甚至有人毒舌笑稱這簡直是「計算能力堪比剛出生的邊牧」。另外，也有網友聯想到現實生活中的類似場景，分享自己曾經「去銀行一般櫃檯換鈔，2張1000元要換500元的，看到行員用計算機按」，讓人看了會心一笑。

有趣的是，留言區也有許多人「自首」，分享自己「25-20」、「29-4」等簡單算式。也有人自嘲「本來覺得很好笑，打開自己的計算機就笑不出來了」，並曬出「200*8」的尷尬歷史。甚至還有網友分享了更離譜的經驗「這是我喝醉時設的鬧鐘」並曬出截圖，畫面中自己竟然在計算機介面上認真打下了「730」。

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