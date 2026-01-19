上海25歲男子送外賣5年存112萬人民幣　親自揭存錢秘訣　作息曝光

近期一名內地網友在社交媒體上公佈自己5年來擔任外賣員的收入流水，引發熱議。該名網友表示，自己在上海跑單已5年，總收入約140萬元（人民幣，下同），扣除生活開支後目前存款達112萬元。他還分享了自己的驚人作息，也就是他除了「吃飯與睡覺」，其餘時間幾乎全都用來接單送餐。



根據《瀟湘晨報》報導，這位外賣員名叫張學強，今年25歲，來自福建漳州。約5年前，他因經營早餐店失敗欠下5萬元債務，遂決定投身外賣行業還債。他表示，為了保持體力，堅持每天睡眠8.5小時，除了過年外，工作時間從上午10點40分開始到凌晨1點，中間抽空吃飯。他也提到在這5年間，他生活節儉，除了基本開支外幾乎不花錢。

福建男子張學強，五年內在上海靠跑外賣賺了約140萬元人民幣，扣除生活開支後目前存款達112萬元。（微博@經視直播）

外賣平台站點隊長稱 從未見過他走路送單：

談及為何在網上公開收入，張學強表示，只是想分享經歷：

畢竟靠自己的勞動還清債務，還能攢下一筆積蓄，感覺很開心。

他也提到家中還有一位在外打工的弟弟，而這筆積蓄他尚未告訴家人，計畫未來再嘗試開早餐店：「之前失敗一次我不甘心，我還想再試一次。」

據悉，張學強所在的外賣站點位於上海閔行區吳中路，屬於眾包性質（即外賣員自行透過App接單、時間自由，不受平台直接管理）。站點隊長顏先生表示，張學強話不多，但送餐十分投入：「我從來沒看過他走著送餐，他都是跑著送的。」顏先生補充說，在外賣行業努力確實能獲得相應收入，但像張學強這樣既節儉又拼命的「單王」確實少見。

網友算出恐怖送單效率 每小時要送14單

新聞曝光後，有網友在留言區推算出張學強送一單的平均時間。留言寫到，5年收入140萬人民幣，年均約28萬，若一年送350天，則日均收入約800元；按每單4元計算，一天需送出200單。若每日工作14小時，平均每小時要送14單、每單僅花4分鐘，並對此表示驚呼：「此異人也！他不發財天崩地裂！天打雷劈！」

