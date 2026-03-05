現代人不交朋友？美將孤獨列為公共健康危機　專家：不是個人問題

美國公共衛生局已正式將孤獨列為公共健康危機，研究更指出，長期孤獨對身體的傷害不亞於慢性疾病。



面對這種現象，主流建議通常很個人化，例如：去健身房、下載交友軟件或是找心理諮商。這些建議都暗示著孤獨是個人的失敗，然而，社會學家艾莉西亞M沃克（Alicia M. Walker）博士卻認為，若從社會環境觀察，問題或許不在於個人，而在於支撐人際連結的「空間」正在消失。

示意圖（Unsplash@Lukas Rychvalsky）

美媒psychologytoday報導指出，社會學家雷歐登伯格（Ray Oldenburg）曾提出，一個健康的社會需要「第三空間」。除了第一空間的家庭與第二空間的職場之外，還需要能非正式聚集的公共場所，例如社區酒吧、球隊、教會或興趣小組等第三空間。

在這些地方，人們不是為了特定目的見面，僅僅是因為共同興趣或生活節奏反覆偶遇，而這種「規律性」與「低壓力」正是建立友誼的關鍵。但隨著生活型態改變，現代人習慣獨自工作，下班後便回到家面對螢幕。當生活簡化為「公司」與「住家」的兩點一線，原本能自然孕育友誼的第三空間也隨之流失。

令人意外的是，沃克博士的研究發現，次文化社群這類社會邊緣群體，反而保留了主流社會日益喪失的功能，有組織、週期性、基於興趣的實體互動。研究顯示，這些社群成員在遇到困難時，更容易獲得搬家互助、經濟支持或工作推薦。這表示深厚的關係很少源於「想交朋友」的念頭，而是源於「反覆出現在同一個場合」。當人們在同一個空間看見同樣的人，並在互動中逐漸揭露自我，信任才會隨之累積，而現今的社交模式往往趨向「一次性」或「交易性」，即便參與活動，也缺乏長期的嵌入感，導致關係難以深化。

沃克博士表示，目前社會傾向於將孤獨框架為內在的情緒問題，鼓勵人們練習「自我照護」或「電子斷食」，雖然這些方法能緩解壓力，卻無法重建人與人相遇的基礎建設。同時，期待單一的伴侶或浪漫關係滿足所有的社交需求，在現實中也是極其困難的。當網路拆除了人們因共同興趣反覆相遇的空間，孤獨便成為必然的結構性結果。

沃克博士指出，解決孤獨的關鍵，或許不在於提升個人社交技巧，而在於社會是否還存在第三空間，能讓人們規律地相遇，直到連結自然發生。在正視空間缺失的問題之前，社會可能一直在誤診這場時代的集體孤獨。

延伸閱讀：友情內耗｜心理學揭示「假性親密」4陷阱 看似熟悉實則內心疏離

+ 8

延伸閱讀：

最後的晚餐？美軍若見「海陸大餐」上桌 士兵崩潰：代表要開戰了

從經理心腹變邊緣主管？資淺女上司帶不動部屬 網友直指重點

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】