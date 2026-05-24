相睇結婚！渣男棄癱瘓妻與初生女失蹤7年　被判離婚僅賠¥7萬惹議

丟下癱瘓妻子和初生女兒出走7年，這未免太不負責任吧？內地傳媒報道，2018年湖北1名下身癱瘓的湯姓女子，與經相睇結識的李姓男子結婚並誕下1名女兒，豈料女兒剛出生不久，丈夫便因家庭瑣事與妻子發生矛盾離家出走，從此人間蒸發長達7年。

男方離家後無支付過分毫生活費，湯女無奈下於2025年5月向法院提出離婚，湖北省黃石市下陸區人民法院近日審結案件，判決准予離婚，並勒令男方一次性補償妻子過去7年的撫養費6萬人民幣（約7萬港元），且往後每月須支付900人民幣（約1,000港元）生活費。判決結果隨即引發熱議，網民紛紛質疑「6萬元如何買斷7年父愛？」



夫妻的女兒剛出生不久，丈夫便因家庭瑣事與妻子發生矛盾離家出走，從此人間蒸發長達7年。（AI生成圖片）

經相睇認識結婚生女 丈夫竟因瑣事「人間蒸發」7年

據內地媒體《九派新聞》報道，湖北湯女士於2011年因身患重病，在救治時腰部穿刺傷及脊髓神經，導致下身終身癱瘓，被評定為三級殘疾，生活基本無法自理。2016年10月，她經人介紹認識了李先生，兩人於翌年5月結婚，婚後一直居住在女方父母家中。2018年2月，湯女士順利誕下1名女兒。

然而，這段婚姻並未迎來美滿結局。女兒出生後不久，李先生便因家庭瑣事與湯女士發生衝突，隨即離家出走。這一走便整整7年，期間他從未回家看過妻女一眼，更未支付過生活費。在這7年間，湯女士與女兒只能依賴年邁的父母照顧，靠着內地低保（居民最低生活保障）和父母微薄的退休金艱難度日。

在這7年中，湯女士與女兒依賴年邁的父母照顧，靠著內地低保和父母微薄的退休金艱難度日。（AI生成圖片）

男子長期失聯不負責 法院判離婚並須付撫養費

直至2025年5月，湯女士決定向法院提出訴訟，要求離婚並由自己撫養女兒。法院判決認為雙方婚姻已無挽救可能，而被告李先生長期失聯，從未履行丈夫與父親的責任，判決准予離婚。

由於2人所生的女兒只有7歲，自出生後大部分時間均跟隨原告湯女士生活，故法院認定女兒隨原告生活更有利於其成長。此外，法院亦判被告需一次性補償撫養費6萬人民幣，此外即日起須每月支付撫養費900人民幣，直至女兒年滿18歲。

2025年5月，湯女士決定向法院提出訴訟，要求離婚並由自己撫養女兒。（AI生成圖片）

判決引網絡熱議 撫養費偏低及執行成疑

判決結果曝光後，隨即在網上掀起激烈討論，不少網民對補償金額感到不忿。有網民計算，6萬人民幣撫養費分攤到7年，即84個月，平均每個月僅得714人民幣，在目前的物價水平下，根本遠遠無法完全支付孩子的基本生活與教育開支。

更有網民痛斥男方不負責任：「結婚的意義在哪裡？是為了在她最需要的時候消失？是為了讓孩子出生就沒有爸爸？」外界亦指出，法律上的撫養費僅針對孩子，並無法彌補湯女士作為癱瘓妻子被無情拋棄後所承受的精神創傷。何況男方至今已失聯7年，這筆判決款項最終能否成功執行，目前仍是一大疑問。