父子落毒擄走寵物犬「周末加餸」　狗主崩潰痛哭　自責沒照顧好牠

只為「加餐」，就能毒殺別人的寵物狗來吃嗎？湖南長沙發生一宗毒殺寵物狗事件，一對在建築地盤駕駛挖泥機的父子想「周末加餸」，竟駕車落毒並擄走市民李女士的黑色愛犬「李逵」，最終導致狗隻死亡。涉案父子目前已被警方拘捕，惟兩人供稱作案動機僅是為了「改善伙食」，輕描淡寫的態度引發大批網民憤慨。



一對在建築地盤駕駛挖泥機的父子，為求「周末加餸」，竟駕車落毒擄走市民李女士的黑色愛犬「李逵」，最終導致狗隻死亡。（網上影片截圖）

駕車落毒擄走愛犬 僅為「周末加餸」

綜合內地傳媒報道，涉案的父子兩人在長沙一處地盤操作挖泥機，周末期間，兩人駕駛汽車外出，並鎖定李女士飼養的黑色寵物狗「李逵」，他們利用藥物將狗隻毒倒後，隨即帶上車逃離現場，最終導致小狗喪命。

警方接報後展開追查，成功將該對父子拘捕歸案，審訊期間，這對父子對於作案動機的供述令人震驚，兩人聲稱毒殺狗隻僅僅是為了周末「改善伙食」，態度輕描淡寫，未見明顯悔意。

父子利用藥物將狗隻毒倒後，隨即帶上車逃離現場，最終導致小狗喪命。（網上影片截圖）

父子利用藥物將狗隻毒倒後，隨即帶上車逃離現場，最終導致小狗喪命。（網上影片截圖）

警方接報後展開追查，成功將該對父子拘捕歸案。（網上影片截圖）

痛失朝夕相伴愛犬 狗主哽咽自責

狗主李女士表示，「李逵」是她朝夕相伴的家庭成員，在得知愛犬慘遭毒手後，她心痛自責：「是自己沒有照顧好牠、沒有給牠更好的生活。」

李女士遭受巨大情感打擊，痛心表示：「是自己沒有照顧好牠、沒有給牠更好的生活」。（網上影片截圖）

網民斥帶親兒犯案 扭曲孩童價值觀

事件在網上持續發酵，觸發大量網民共鳴與批評，有網民指出，「改善伙食」絕不能成為偷竊與殺生的藉口，這對父子有正當工作且能駕駛汽車，顯然並非為生活所迫，大可到街市購買正規肉類。不少網民對父親帶着兒子共同作案感到心寒，直斥嚴重扭曲孩童價值觀的行為。

其他報道：百萬粉絲網紅邊牧被偷！¥180賤賣予狗販宰殺 偷狗夫婦：又沒犯法

擁有百萬粉絲的網紅狗狗，竟被偷走低價售出後殘忍宰殺！旅行博主郭先生飼養了近9年、在網上擁有逾百萬粉絲的隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」，日前在河南田間留守時，竟遭一對男女強行偷走。更令人憤怒的是，2名偷狗賊僅以180人民幣（約195港元）的低價賣給狗販殘忍宰殺。當時正在海外旅遊的郭先生得知愛犬失蹤後，立即中斷環球旅行緊急回國並報警，更曾開出5,000人民幣（約5,400港元）尋犬，可惜最終傳來噩耗。



郭先生經常與愛犬出遊，痛失愛犬十分傷心，最終找到偷狗男女是一對夫婦，但犯罪者家屬毫無悔意，男子曾狡辯以為狗狗無飼主，其後冷漠稱：「不就是一條狗嗎？賠你200人民幣，別折騰了，我又沒犯法！」郭先生堅決拒絕私下了結，強調一定「告到底」，目前當地警方已正式立案調查。事件曝光後引發網民眾怒，紛紛指責這對偷狗夫妻的惡劣行徑。



在全網絡擁有逾百萬粉絲的隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」。（網上圖片）

在隕石邊境牧羊犬（邊牧）「鋤頭」早前在田間留守時，竟遭一對狠心男女強行偷走，然後賣給狗販殘忍宰殺。（網上圖片）

主人中斷環球旅行 曾懸賞¥5,000尋犬

綜合內地媒體報道，事發於河南商丘寧陵縣，今年5月11日，郭先生的父親帶着愛犬「鋤頭」到田間幹活，乖巧的狗狗一如既往在車邊留守，豈料父親完成耕作後，驚覺「鋤頭」已不知所終，家人在附近苦尋無果。

過幾天後，正在海外的郭先生得知愛犬失蹤的消息，緊急中斷環球旅行，指示家人立即報警，並翻看閉路電視片段追查，自己則連夜購票回國，同時在各大社交平台發布尋狗啟事影片，並開出5,000元人民幣（約5,400港元）賞金，希望能尋回如同家人的愛犬。

全文：百萬粉絲網紅邊牧被偷！¥180賤賣予狗販宰殺 偷狗夫婦：又沒犯法