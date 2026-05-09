媽媽用防走失帶牽女童！被指似放狗觀感差　家長道辛酸：安全第一

「Jayden媽咪話拖住呀，點解你咁naughty走咗去㗎」，類似說話相信大家在街上曾有聽聞！有狗主分享日前遛狗時，發現有家長使用防走失胸背帶，並牽着小童坐在地下，之後聽到對方乳名為「妹豬」，直言「整個畫面令到個小朋友更似一隻狗」。樓主覺得觀感不好，遂上前和對方家長反映，卻被回覆「幾好呀，個個都咁高咁大（指小朋友同啲狗），好相處易溝通啲」，令她頓感傻眼，「雖然話係防走失帶，但個感覺真係好差」，故詢問網民如何看待家長使用兒童牽引繩。



網民一面倒批評樓主不明為人父母的辛酸，「你有無聽過甩繩馬騮？」、「你眼中係狗繩，我眼中係安全繩」、「小朋友有時癲起上嚟叫都叫唔停，衝出馬路呢啲事不時發生」，又斥責她多事，「點解香港人咁鍾意指指點點其他人點教仔」、「除非虐待兒童，否則任何人都無辦法干預人哋湊仔」。



有家長使用防走失帶牽女兒，被飼主目擊稱似「拖住隻狗」，形容觀感差引來熱議。（AI生成圖片）

媽媽用防走失帶牽女童

該狗主投稿到社交平台專頁「生仔要考牌系列﻿」，指到荃灣南豐紗廠放狗時，發現有名目測3至4歲的小童身穿防走失胸背帶，乖巧地坐在地下，母親則拖着牽引繩，碰巧對方當時身旁坐了其他有使用胸背帶的狗隻，形容「整個畫面令到個小朋友更似一隻狗」。

樓主表示，當時為保護兒童沒有在場拍照，但在網上搜尋相關照片，指市面一般有2種防走失帶，其中一款是手腕牽引款，「感覺勁似監犯」；另一款則是該小童使用的胸背牽引款，但又指「勁似拖住隻狗」。

狗主聞女童乳名感傻眼 指似放狗觀感差

樓主當下覺得觀感不好，上前和對方家長示意，卻被回覆「幾好呀，個個都咁高咁大（指小朋友同啲狗），好相處易溝通啲」，樓主聞言傻眼，心想「佢真係當自己個小朋友係隻狗？」。樓主之後更聽到對方叫女兒的乳名，「起身啦妹豬，我哋走啦」，直言「（聽到）眼都突埋」，事關她認識部份狗主會將愛犬改名為妹豬，理解乳名有機會「撞名」，但感覺「真係好似叫緊隻狗」，又指雖然是防走失帶，但「感覺真係好差」，遂好奇詢問有幾多人認同家長使用兒童牽引繩，「唔知大家點睇？」。

樓主指見該家長使用防走失帶牽女童，感覺「整個畫面令到個小朋友更似一隻狗」。（AI生成圖片）

網民估樓主未為人父母 揭辛酸經歷：我眼中係安全繩

帖文引來網民圍剿，不少人估計樓主未為人父母，不懂箇中辛酸，「有頭髮邊個想做癩痢」、「你有無聽過甩繩馬騮？」、「你眼中係狗繩，我眼中係安全繩」、「我試過同阿囡等過馬路，忽然佢想大力甩開我隻手衝過對面馬路，我反應得切大力捉返實向後拉」、「小朋友有時癲起上嚟叫都叫唔停，衝出馬路呢啲事不時發生」、「作為家長，小朋友安全係放第一位」、「意外一次都嫌多」、「做咗媽媽有幾多個可以顧到好唔好睇，有幾多媽媽喺街未試過要大叫唔好亂跑、唔好亂跳，又有幾多個小朋友唔試阿媽底線會即刻聽」、「小朋友未必個個同每時每刻都肯拖手，如果一拖二更加難100%專心睇實」，又指若兒童有特殊需要，使用防走失帶亦屬正常，「如有ADHD（注意力不足過動症）而不能控制自己，或者肌肉發展遲緩而容易跌倒，或許有此需要」。

樓主捱轟妄下判斷 網民嘆香港家長動輒被公審壓力大

另有人斥責樓主「唔知頭唔知路」就故亂批評，「而家咁多壞人，走失咗邊個負責？」、「人哋用得緊有原因啦，呢刻你見到佢乖就以為佢時刻都咁乖？」、「如果嗌come唔識（聽）或唔肯返來嘅，無論人仔定狗仔都要拖實啦」、「唔影響人有咩所謂」、「點解香港人咁鍾意指指點點其他人點教仔」、「個仔又唔係你生嘅，你理得人哋點樣教啫」、「除非虐待兒童，否則任何人都無辦法干預人哋湊仔」，又感嘆香港家長壓力頗大，「唔出事就鬧你用，出咗事又鬧你唔用」、「喺香港為人父母真係慘，如果個小朋友跑嚟跑去影響到人會被人拍片擺上網公審，用安全繩拖住個小朋友又話佢當狗咁養」。

市面一般有2種防走失帶，其中一款是該小童使用的胸背牽引款。（淘寶網圖片）

市面一般有2種防走失帶，其中一款是該小童使用的胸背牽引款。（淘寶網圖片）

（facebook「生仔要考牌系列﻿」）