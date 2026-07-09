男子驚見「情敵」與妻貼身熱舞　一腳踢飛驚見是女子　結果慘了

河南西峽縣發生1宗酒吧烏龍傷人事件！1名葛姓男子在酒吧誤將1名辛姓女子當成「情敵」，見她與妻子摟腰熱舞，葛男隨即衝上舞池一腳將對方踹飛。這一腳造成辛女身體出現不同程度受傷，共計住院12天，葛男也因故意傷害被行政拘留7日，並罰款700人民幣（約810港元）。



辛女事後向法院提起民事訴訟索償，河南省西峽縣人民法院審理後認定葛男在未分辨清楚的情況下，因主觀過錯導致辛女身體受傷，應承擔全部侵權責任，判決葛男須賠償辛女各項經濟損失，共計17,175.18人民幣（約19,800港元）。



葛男在酒吧誤將辛姓女當成「情敵」，見她與妻子摟腰熱舞，葛男隨即衝上舞池一腳將對方踹飛。（AI生成圖片）

葛男踹飛妻子舞伴發現對方是女子

據《紅星新聞》報道，事發於1月1日晚23時許，95後葛姓男子與妻子在酒吧跳舞，他中途如廁後返回時，發現妻子正與辛女在舞池台上摟腰熱舞。由於葛男誤將辛女看作男性，葛男隨即衝向舞池，一腳將辛女踹倒在地。

辛女隨即前往醫院接受治療，經醫生診斷，辛女遭受胸腔閉合性損傷、肺挫傷並伴有胸腔積液、右腕關節損傷，為此，辛女共計住院治療12天。出院時，醫院更是叮囑辛女需休養4周，此次傷病累計產生醫藥費2733.38人民幣（約3,160港元）。

辛女隨即前往醫院接受治療，經醫生診斷，辛女遭受胸腔閉合性損傷、肺挫傷並伴有胸腔積液、右腕關節損傷。（AI生成圖片）

葛男涉故意傷害遭拘留7日 罰款700人民幣

當地公安於1月19日作出行政處罰決定書，認定葛男存在故意傷害行為，對其處以行政拘留7日，並罰款700人民幣（約810港元）。

一審河南省西峽縣人民法院判決葛男須賠償辛女各項經濟損失，共計17,175.18人民幣（。（AI生成圖片）

辛女事後向法院提起民事訴訟索償，法官審理後認定，葛男在未分辨清楚的情況下，因主觀過錯導致辛女身體受傷，應承擔全部侵權責任，結合《人身損害誤工期、護理期、營養期評定規範》，一審河南省西峽縣人民法院判決葛男須賠償辛女各項經濟損失，共計17,175.18人民幣（約19,800港元）。

網民：衝動是魔鬼

事件上傳到社交平台後，不少網民紛紛表示「為什麼這麼愛用暴力解決問題？」、「住院都住了12天，才賠這麼點錢？」、「衝動是魔鬼」，也有不少網民歪樓質疑「男子老婆是不是同性戀？」、「她們倆不會是拉拉（女同性戀者）吧？」。

（《紅星新聞》）

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