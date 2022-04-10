精明新抱發現奶奶疑似偷食靚仔舞伴　問應否同老爺講？網民咁分析

如果你發現另一半的父母疑似出軌，你會選擇做點什麼，還是置身事外，當作自己什麼都不知道？



一名台灣人妻便在網上求助，她表示發現奶奶好像與她舞伴有不可告人的關係，由於兩老對她很好，所以不想看着他們婚姻出現問題，但「說了對不起奶奶，不說感覺對不起老爺」，所以不知如何是好……

女人才會發現的蛛絲馬跡 到底應否告訴老爺？點圖放大看原文全文及網民意見▼▼▼

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「奶奶在去年退休後，迷上了跳國標舞，也參加了當地社團。她本來有約老爺一起去學，但因為老爺沒興趣所以她只能自己去。那個社團是每個星期二四六晚上上課，跟我奶奶搭檔的是一個太太過世的先生，大概大我奶奶5～6歲左右，由於我蠻常載奶奶去上課，所以有看過也有打過招呼；那個先生有著一頭白髮，用髮油整齊的梳著西裝頭，穿著襯衫身材硬挺還有著淡淡的古龍水味，是個看起來很紳士的先生。」

「我本來也沒有多想，因為我奶奶一直以來都是很傳統的女人，但她這陣子開始打扮上髮廊，還買了好幾身新洋裝。而且在前陣子載她去上課，我看到教室的燈沒開，但她卻堅持有上課，甚至不是上課的日子也會突然出門，我昨天不知道那根筋不對，就打電話給教舞的老師，但老師卻說因為家裡有事所以沒開課，那我奶奶那幾天去教室幹嘛？會懷疑是因為我載奶奶去時都會瞄到那位先生站在隱密的角落，感覺上就是在等我奶奶，我今天下班本來想私下問她，但她下午就出門了到現在還沒回家，打手機也不接，連我老爺都不知道她去哪裡。嫁過來後公婆一直都對我很好，如果真的是外遇我該戳破嗎？說了對不起奶奶，不說感覺對不起老爺……看著老爺泡了碗麵當晚餐，覺得好可憐！」

網民幾乎一面倒勸原PO不要戳破：「如若要介入，需要大智慧。」「放在心裡就好，一旦戳破裡外不是人。」「這真的很為難啊，說跟不說都會有問題。」「那就找奶奶好好聊聊，希望她自己能回頭。」「如果是我應該不會說，到時家庭爭吵自己反而變壞人。」「外面的都是比較新鮮比較甜，這種狀況很普遍，況且不年輕了，戳破傷感情 。」「再多觀察幾次，有意無意暗示奶奶妳已知情，看奶奶的回應是什麼？但我覺得，通常女人並且已到這個年紀，要是真外遇是不會回頭的。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】