IT男炒股慘賠百萬　轉戰AI作歌2月賺18萬逆襲　自創公司估值600萬

曾因炒股一年慘賠人民幣130萬元登上熱搜的網紅程式設計師楊平（網名「Yapie程序員哥」），近日接受媒體訪問，坦言回顧這段慘賠經歷，並分享自己之後靠著AI技術，在短短兩個月內賺進人民幣18萬元，如今創立的公司更獲市場估值達人民幣660萬元，上演事業大逆轉。



衝動投入股市 一年慘賠130萬元

楊平的投資惡夢始於2024年10月。他將約人民幣100萬元的積蓄投入股市，主要投資內地波動較大的創業板股票。由於缺乏風險控管觀念，加上急著翻本的心態，最終付出慘痛代價。

他回憶，剛開始投資短短4天就虧損人民幣32萬元，但當時不但沒有停損，反而持續加碼，希望攤平持股成本，結果一年多下來，累計虧損高達人民幣130萬元。

想靠直播補虧損 結果兩頭空

更雪上加霜的是，楊平在虧損期間試圖「自救」，誤以為可以透過經營社群平台、直播及拍攝影片增加收入，彌補股市損失，甚至在股市交易時間放棄看盤去錄製影片，結果投資與內容經營都沒有做好，最後落得「兩頭空」。

楊平坦言，自己當時對內容創作產業抱持錯誤期待，如今已徹底醒悟，也公開提醒外界，不要抱持靠經營社群或投資股票一夜致富的幻想，無論是網路流量還是資本市場，都充滿高度不確定性，盲目跟風往往只會讓本金承受更大損失。

靠AI創作歌曲 兩個月賺進18萬元

經歷雙重打擊後，楊平決定放棄炒股，重新回到程式設計本業，並專注投入AI應用。

2025年2月，他利用DeepSeek生成歌詞，再搭配AI作曲工具，短短幾個小時便完成歌曲《七天愛人》。他透露，這首歌其實源自一次輸入失誤，原本想輸入「一首」，卻誤打成「一周」，意外激發創作靈感，最終完成作品。

歌曲上架後，在網路平台累積播放量突破1億次，短短兩個月便為他帶來約人民幣18萬元的版權收入。

打造AI平台 公司估值近660萬元

楊平的發展並未止步於AI音樂創作。他將自己的AI應用經驗整理成免費教學內容，陸續發布到抖音等平台，全網累積近40萬名粉絲，也因此被部分網友封為「中國AI音樂教父」。

之後，他更以「一人公司」模式，獨立開發名為「碳基圈」的AI社群與音樂平台。平台上線僅半個月，註冊會員便突破4萬人，單日頁面瀏覽量超過100萬次，並獲得杭州一家百億規模基金表達投資意願。

楊平的「一人公司」模式獲得投資（微博@Yapie程序员哥）

據了解，該公司投資前估值已達人民幣660萬元，首筆人民幣66萬元的投資資金也已完成撥付。

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