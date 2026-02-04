創業｜他中年事業轉型　辭去高管「做這行」　發現收穫幸福感更高

在人生上半場，多數人遵循著一條跟其他人差不多的路：努力工作、追求事業成就，如果一切順利，可以換來下半輩子安穩的退休生活。



但這並非老查數位內容服務負責人李全興（老查）的選擇：「如果不改變，結果就已經寫好：65 歲退休，然後生活的可能性逐漸收窄。」

從出租大叔、讀書會到工作坊，嘗試新事物永不嫌遲

「中年轉型並不是一個選項，而是必然。」他解釋，人的壽命愈來愈長，所有人都會面對這個題目：如果一個人希望繼續在工作中得到成就感、持續學習，過著有趣的生活，想要盡可能延長這個狀態，「顯然要走跟原本不一樣的路。」

李全興的職涯一直都在面對未知。才剛錄取了出版社的工作，進公司一個星期，老闆就問他要不要外派香港成立辦事處，只給他幾天考慮，一去就是 2 年；之後在網路產業興起的年代，投入當時家人認為「很像詐騙」、「誰會向不認識的人買東西」的博客來與Yahoo!奇摩拍賣，後來證明是大好機會。

正因為職涯的經歷，減輕了李全興離開中高階經理人位置的阻力，坦然面對「不知道會發生什麼」的未來。李全興說，他不鼓勵別人跟他一樣「有勇無謀」，當時不過手上有點積蓄，覺得幾個月沒有收入也過得去，失敗就摸摸鼻子回去找工作，就辭了工作。

2018 年離開組織，2019 年成立了我是老查數位內容服務，接案當顧問。同時，掛起「出租大叔」的招牌，100 多次與陌生人促膝長談，體會到這種方式也能幫助別人、貢獻社會。

他也和朋友發起了「中年級實習生」社群，舉辦過 30 幾場中年幸福的讀書會，創造一個能討論「人生下半場」的社群，進而延伸出人生轉型工作坊。

這些看似零散的探索，逐漸拼湊出一個組合式生活樣貌。

做了選擇之後，新的東西就會進來。唯有改變，新的體驗才有可能發生。

李全興說。

除了成就感，人生還該追求幸福感

不可否認，在企業內任職中高階經理人的日子很光鮮。他坦承，如果單純從成就感來說，現在的成就感比不上過往在公司的挑戰、資源以及晉升。但這也讓他省思，會不會是因為過往的路徑只有成就感，讓他以前覺得人生只能追求這件事。

成為自雇者之後，他發現自己獲得的是另一種價值：

現在的總體幸福感，比以前高很多。因為我可以決定這個工作要不要做，跟誰合作，用什麼方式工作。

以前沒有這麼多彈性，而且因為壓力大，儘管獲得很大的財務回報，也會用不理想的方式虛擲，只為了讓內心得到一點平衡。

根據內政部的統計，2024 年國人的平均壽命是 80.77 歲，這代表按照尋常的道路，65 歲退休之後還有 15 年人生等著每個人。李全興說，我們這個世代，可能是中年需要轉型的第一世代，因為壽命變長、身體還很健康、機會也多了，前一個世代沒有這麼長的中年。

李全興引用英國管理學大師查爾斯．韓第（Charles Handy）的第二曲線概念，企業要在第一曲線到高峰的時候，去發展第二曲線，也就是說：

當你覺得一切都好得不能再好的時候，就是你應該去想人生下半場的時候，因為這樣才有餘裕做更多選擇。

李全興提醒，在探索的時候，一定會經歷低谷，因為第一曲線很舒適，讓你想回去，所以你必須要有耐受低谷的心理準備，去做讓你不舒服、但是可以幫你發現更多的事，「中年沒有標準答案，但正因如此，它比年輕時更複雜、更有可能性。」

李全興（老查）



1969 年生，曾任職博客來、Yahoo!奇摩拍賣、遠傳電信、康泰納仕樺舍集團，2019 年創立我是老查數位內容服務，轉型自由顧問，目前致力於為中年工作者設計的人生轉型工作坊



