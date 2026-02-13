美夫婦放棄買樓去創業　賣通心粉年賺782萬　零經驗靠ChatGPT自學

原本正準備存錢買房的平凡夫妻，竟靠著一碗芝士通心粉（Mac and Cheese）成為百萬富翁。



來自美國賓州32歲的薩曼莎（Samantha Dwoskin）與37歲的凱文（Kevin Dwoskin），在2024年毅然決然動用原定買房的3萬美元存款（約23.4萬港元），開創了主打易消化、無添加的乳製品品牌「Boss Cow」，短短20個月內，年營收就衝破100萬美元（約782萬港元），引發市場關注。

「Boss Cow」（Instagram@bosscowfoods）

原本正準備存錢買房的平凡夫妻，竟靠著一碗芝士通心粉（Mac and Cheese）成為百萬富翁：

+ 2

據外媒「Entrepreneur」報導，創業的靈感來源，其實始於凱文長年受克隆氏症所苦。他在調整飲食的過程中，發現許多對一般乳製品過敏的人，其實能正常攝取僅含有「A2型β-酪蛋白」的乳製品。同樣受消化問題困擾10多年的薩曼莎在試喝後驚為天人，因為她完全沒有任何腸胃不適。夫妻倆驚覺市場上缺乏高品質的A2芝士通心粉產品，決定秉持「自己想吃」的初衷，親手打造這個品牌。

這對創業夫妻的背景與食品業毫無淵源，薩曼莎原是兒科心臟重症病房的護理師，而凱文則在顧問公司任職。面對完全陌生的創業與商業領域，他們並未投入高額預算聘請專業顧問，而是善用ChatGPT、YouTube等低成本工具自行學習。

凱文坦言，在資源有限的情況下，他們會透過AI協助理解市場研究、競爭分析與財務規劃等關鍵概念，並實際應用在營運決策上。他也指出，與其把錢花在成效有限的外包團隊，不如先把能學的都學會。從行銷內容調整到網站轉換率優化（CRO），這些決策背後，都能看見科技工具輔助創業的影子，讓原本的「門外漢」得以在短時間內掌握產業運作核心。

凱文回憶，初期曾聘請便宜的自由接案者處理社群行銷卻毫無起色，直到夫妻倆決定親自學習數據分析與廣告投放，業績才開始出現「爆炸性成長」。有趣的是，他們初期還曾為了節省成本，每天自己開1小時的車送貨到UPS快遞站，直到一年後才發現可以申請到府收貨，此時他們的貨量已幾乎能填滿整台快遞車。

如今「Boss Cow」已逐漸壯大成穩定事業，2025年成功跨越100萬美元（約782萬港元）年收大關，並設定在2026年達到300萬美元（約2345萬港元）的目標。

延伸閱讀：24歲英女棄警察「鐵飯碗」移居杜拜 轉行健身教練收入竟激增3倍

+ 6

延伸閱讀：

「居然還在生產？」日遊客嗨見台灣超商1經典零食 照片曝光日網超驚訝

她曝公司福利「開工紅包1600元、收假再發1200」 一票人羨慕想跳槽

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】