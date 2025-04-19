「出租機械狗」成商機！深圳男日賺上千人仔　最多人租來做這種事

讓機械狗打工，為自己賺錢的迷你資本家已經出現了。



今年春晚過後，穿着花棉襖轉手絹的宇樹機械人走紅之後，深圳街頭整活兒的機械人和機械狗都忙起來了，有零薪上崗的機械人阿sir，有穿着反光公務馬甲的機械狗巡查員，還有賣力蹬腿扭屁股的機械狗賽博醒獅隊……

穿着舞獅裝的機械狗，引得小朋友圍觀（Vennphang／深圳微時光授權使用）

精準跳遠、打空翻已是基本能力 被踢也不會失平衡 點圖放大看看宇樹官網上的機械狗介紹：

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剛剛過去的清明假期，社交平台上給祖宗上墳的機械狗也已經進山了。一生愛發財的深圳人當然不會錯過這個機會，不到兩個月的時間，出租宇樹機械人、機械狗就成為熱門生意。宇樹的兩款機械人早已售罄，原價9.9萬（人民幣，下同）的G1機械人據說在二手市場上炒到了30萬。

相比之下，買機械狗的門檻低多了，宇樹的線上銷售平台上，Go2機械狗Air和Pro版本都顯示有貨，根據不同配置價格在1萬到2萬多之間。因此，更接地氣的「出租機械狗」生意進入真香模式，在社交平台和閒魚上遍地開花。根據版本配置不同，一隻機械狗的單日租金，大概區間在300元到500元，狗子的工錢若換算成時薪，更是輕鬆碾壓打工人。

抓住商機

劉岩第一次接觸「機械狗出租」是在2023年年底。那時朋友買了一隻宇樹機械狗，平時拿來做出租生意，那時朋友能接到的訂單不多，機械狗能打的工也很有限，一些客戶租來只是為了個人體驗。劉岩去年才大學畢業，這一兩年他一直關注機械狗的技術更迭、商業模式，也總想找到一個創業的門路。最近一年，他發現社交平台上，機械人、機械狗的刷屏率越來越高，他甚至還在街頭看見朋友的機械狗在營業，朋友買來機械狗後，又特地為它刷上新皮膚，極具辨識度，劉岩一眼就認了出來。

機械狗參與校園活動（小廖／深圳微時光授權使用）

劉岩想從朋友那兒打探點消息，「租狗的生意最近怎麼樣」，「成本收回來沒有」，他問。

還不錯，成本收回來了。

朋友的回覆很簡單，劉岩沒有再追問細節，他感覺時機到了。今年年初，劉岩一口氣買了5隻宇樹機械狗來做創業嘗試。作為在深圳長大，剛畢業不久的年輕人，這個成本和風險，在他的承受範圍之內。

小廖也是在今年年初下單了機械狗。他上班的公司，業務涉及機械人核心零件的研發和銷售，他買機械狗的初衷，也是想細細研究，從中挖掘出第二職業的探索機會。很快，春晚上宇樹機械人走紅，機械人、機械狗表演也在新年期間出現在街頭，「帶火了表演這條產業鏈」。小廖靈感頓顯：

反正閒着也是閒着，不如試試，看看能不能把它租出去。

小廖把「機械狗出租」的消息掛在閒魚上的第一天，就接到十幾個人的詢價，其中有位東北大哥，正在以公司形式運營機械人和機械狗出租業務。大哥很豪爽，在線上交流中，傳授給小廖不少生意門道。「多虧大哥指點，我做了一個多月，一直很順，不然有可能栽筋斗」。

從接下第一筆訂單到現在，小廖的生意運轉了一個半月：

生意很火，可謂是供不應求。

3月上旬，小廖又在宇樹線上銷售平台，訂購了幾隻機械狗。他原本以為下單後15天就能發貨，但到目前為止他還未收到明確的交貨日期，官方客服只回復他訂單量太大，排期會比較長。要知道，他年初買第一隻機械狗時，從下單到發貨，中間只隔了一周時間。劉岩做這門生意大概有50來天，他的生意也「還不錯」，「快要收回成本了」。劉岩透露，他的訂單量目前也正處於上升狀態。

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誰在租用機械狗

機械狗版本不同，能實現的功能也不一樣。一般做現場表演的是宇樹Go2Air版本的機械狗，能實現靈活走動、握手、比心、拜年、遛（真）狗、舞蹈等功能。宇樹Go2Pro版本能完成更高難度的動作，比如倒立、翻跟頭、爬樓梯等，還能跟人進行智能對話。「它的定位就是一個消費級的娛樂產品，不涉及功能性」，劉岩說。

據小廖、劉岩介紹，眼下機械狗租賃市場的需求，大都圍繞着表演和互動——醒獅表演，跳舞，婚禮或求婚儀式送上婚戒，三八節給女士送花束，供小朋友們操控體驗等。對機械狗表演互動需求最多的場景，一般是展會、企業或機構的線下活動、年慶、新店開業或餐飲引流、新樓開盤，以及面向兒童的活動，如學校的科技節、教育機構的開放日活動等。作為個體生意，小廖和劉岩的業務半徑都在珠三角城市。

需求量比較大的是深圳和廣州，其次是東莞、惠州和佛山，市外的租金要貴一點點。 小廖

兩人都不接外省訂單，「如果從深圳運到四川，光耗在路上就要幾天，那這幾天它們是賺不了錢的」，劉岩解釋他的考量。小廖介紹，機械人、機械狗出租市場有三類參與者，個人、企業和中介。中介一般是活動策劃類的個人或公司，手中沒有機械狗，靠在需求方和出租方之間搭線，賺取中介費。出租公司的機械狗數量較大，一般擁有幾十隻或者更多。小廖了解到，公司的出租範圍大都覆蓋全國，但定價會比個人出租高出一半或以上。公司一般會採購群控系統控制多條狗表演。「一套群控系統，價格要幾萬元。沒有這套系統，一個人只能操控一隻狗表演」，劉岩介紹。操控機械狗不難，「就是傻瓜式的，但需要一段時間去熟悉」，劉岩說。

在展會、校園科技節、機械狗群體表演等場景下，主辦方還需要出租方提供操控手，「人工是另外算錢的」。劉岩目前全職做機械狗出租業務，我與他碰面前兩天，他剛帶着機械狗參加完佛山的一場活動。不過，沒有群控系統，劉岩一次只能操控一隻狗，主辦方需要操控手，他又騰不出手來的情況很多，他請了幾個熟人來做兼職操控手。小廖平時還要上班，他也請了一位老鄉幫忙做操控，小廖的訂單中，有兩成是不需要操控手的，「有的客戶是自己手裏的機械狗不夠，需要別人的狗去湊數，這種情況你就不用派人去操控」。

在台上表演的機械狗（劉岩／深圳微時光授權使用）

作為賽博勞工，如果以單小時的收入來算，機械狗的時薪很多時候可能遠超打工人。劉岩介紹，根據宇樹的說明書，機械狗運行30分鐘後，必須休息10分鐘才能再次運行。而一台機械狗充滿電，最多也只能運行2個小時。出租方一般會要求，每隻機械狗的工作時間不能超過8小時，超過後要另收加班費。

對於很多需求方來說，租一天機械狗，可能只需要它們進行兩場表演，狗子的實際工作時間遠低於8小時，打工幸福度遠超活人。據劉岩觀察，在不同的線下活動中，相比傳統的表演或互動形式，機械狗出場的效果確實更加吸引眼球。尤其孩子們對機械狗的興趣更大，所以一些面向兒童的活動方，租賃機械狗的次數會更加頻繁，劉岩有位客戶做各類開放日活動，服務群體就是孩子，他跟劉岩已經達成了長期合作。

「宇樹熱」的保存期限

劉岩和小廖也感受到了競爭的加劇。「在網上搜索，你會發現深圳做機械狗出租業務的人，是越來越多了」，劉岩說。

小廖認為，不是每個人都能靠出租機械狗賺錢，要懂運營，懂用戶需求，有活動策劃能力的「內行人」才能賺到錢。

小廖給自己這隻狗，準備舞獅裝和小禮服，還有禮帽、綵帶等裝飾物，以及花籃等道具。他也要花心思給機械狗「整活兒」，除了常見的舞獅節目，還有機械狗背書包、機械狗送戒指、機械狗遛狗，花籃送糖果或水果等等。這樣才能給需求方的現場增加趣味性和創意性。劉岩也給自己的五隻狗，分別定製了不同顏色的舞獅裝。

做舞獅表演的機械狗（劉岩／深圳微時光授權使用）

隨着使用時間變長，機械狗的性能也會出現磨損。劉岩介紹，一般半年之後，機身輕度磨損、電池衰減等損耗都會發生。夏天温度高的時候機械狗也會「罷工」，「莫名其妙地躺下，死機，這些狀況都可能出現」。如果把它作為長期的生意，這些損耗產生的成本，恐怕也要考慮在內。

那種玩票性質的，想着租出去能賺一點是一點的人，多半是很難回本的。

小廖判斷，不熟悉運營，或者無法提供操控師的個人出租者，也很難賺到錢，「8成訂單還是需要人去操控的」。

兩人都覺得這不是一門長久的生意，「我認為今年內還是大有可為，等新鮮勁兒過了就會淡下來」，小廖判斷。作為機械狗的擁有者，小廖和劉岩的新鮮感短暫得驚人：

除了第一天，沒見過，感覺很新鮮。帶出去以後，還有一群人圍觀，感覺很好玩。後面就不會了。

（備註：文中人物劉岩為化名）

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