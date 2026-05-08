內地演唱會帶動「野生經濟」　化妝師幫化「應援妝」13天賺3.4萬

大陸五一連假結束，中國大陸演唱會經濟成為最大亮點，大型演唱會場次較去年增加12.7%，帶動交通、住宿、餐飲及旅遊等周邊產值突破新台幣9900億元（約2500億港元）。值得關注的是，場館外圍形成的「野生經濟生態圈」，包含專業化妝應援、器材租賃、街頭約拍等服務，正成為許多斜槓族開拓收入的新藍海。



在演唱會場外，「應援造型」服務最受歡迎。對於許多專程跨城市追星的粉絲而言，儀式感已成為剛性需求。專業化妝師接受陸媒採訪表示，在2024年意外發現這項商機後，現已將演唱會化妝視為固定副業。她表示，粉絲要求的應援妝重點在於華麗與搶眼，例如配合偶像應援色的紫色眼影、眼角與山根的碎鑽貼紙，以及精緻的女團風編髮。

演唱會「應援造型」服務受歡迎，有化妝師透露，短短13天就淨賺超過新台幣13.5萬元。（截取自小紅書）

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由於她具備婚紗攝影工作室的專業底子，化妝效率高且線條流暢，每單收費約新台幣530元至890元（約132至222港元）。她認為，這比在工作室幫新娘化妝的性價比高出許多。她透露，去年夏季趁著五月天連唱13場的熱潮，提前預約訂單並在體育館附近的飯店租房接單，從中午忙到開演前，短短13天就淨賺超過新台幣13.5萬元（約3.4萬港元）。

除了技術性服務，也有資深粉絲靠著設備租賃回收成本。現在演唱會多採用具備無線場控功能的官方螢光棒，每根售價約新台幣630元（約157港元），對許多一年只看一場的觀眾來說負擔不小。於是就有粉絲在二手拍賣平台與社群媒體上推出租賃服務，每場租金約新台幣70元至135元（約17至34港元）。

她計算過，官方螢光棒租5次就能回本，剩下全是淨利。她不僅提供酒精消毒與更換新電池服務，還在面交點順手販售自製的壓克力鑰匙圈與應援貼紙，去年靠著20根螢光棒，一年就額外賺進新台幣2.7萬元（約6700港元），成功補貼了自己的追星開銷。

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這些散落在場外的小生意只是冰山一角。數據顯示，2025年大型演唱會的跨城市觀影比例已超過六成，從外地湧入的粉絲購買的不僅是門票，更是整趟輕旅行。

為了承接這波商機，中國大陸各城市紛紛祭出優惠政策，西安強力推動演藝結合文旅，去年帶動觀光產值高達新台幣171億元（約43億港元）；山西太原甚至打出「歌迷之城」的名號，推出專屬App讓粉絲憑門票領取在地特產。產業專家分析，一場演唱會雖只有三小時的狂歡，但其帶動的前後消費鏈潛力驚人，當演唱會門票演變成帶動城市消費的通行證，這場由野生經濟催生的產業轉型才正要進入下半場。

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