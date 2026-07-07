升中派位│獲派九龍華仁！油天小學生真情流露受訪片爆紅:我癲到爆

【升中派位／放榜】中一派位結果今日（7月7日）公布，獲派第一志願心儀學校自然開心。本港網絡瘋傳油麻地天主教小學（海泓道）1名朱姓小學生接受訪問片段，該男學生得知自己成功獲派傳統名校九龍華仁書院後，在鏡頭前真情流露，直呼「無法相信我自己嘅實力，我竟然可以入到九龍華仁中學囉！」。他又透露每星期3天補習中英數，「雖然有啲辛苦，但其實我覺得都係值得嘅」，並興奮表示「我係癲到爆啦！超級無敵之開心」，最後更哼出「happy，happy，happy」。



該男學生真摯反應在網絡「爆紅」，成為全港熱話，網民紛紛祝賀，「睇完呢條片真係開心晒」、「Feel到佢超級開心」。不過亦有網民感嘆小學生補習生活忙碌，「佢應該都幾大壓力」。



油麻地天主教小學（海泓道）朱姓小學生接受訪問片段「爆紅」。（TVB無綫新聞片段截圖）

油麻地天主教小學（海泓道）朱姓小學生接受訪問片段「爆紅」。（TVB無綫新聞片段截圖）

「我入到九龍華仁啊！」。從TVB無綫新聞片段看到，就讀油麻地天主教小學（海泓道）的朱同學，得悉獲派第一志願九龍華仁書院時，興奮大叫。

獲派第一志願九龍華仁！油天小學生：多謝父母、同學及老師

朱同學接受訪問時直言：「無法相信我自己嘅實力，我竟然可以入到九龍華仁中學囉！」他表示，逢星期二、三、日會分別補習中文、英文和數學一個半小時，每天也會用約15分鐘時間溫習，雖然辛苦，但認為值得，「最後我溫習完之後就會有啲咁嘅成就，我入到九龍華仁啊！我真係好多謝我父母！亦都好多謝我同學同埋老師，佢哋喺我唔識做功課難題嘅時候，佢哋會好主動咁樣教我，我真係好多謝同學同埋老師啊，多謝」。

朱同學接受訪問時真情流露。（TVB無綫新聞片段截圖）

朱同學接受訪問時真情流露。（TVB無綫新聞片段截圖）

朱同學接受訪問時真情流露。（TVB無綫新聞片段截圖）

朱同學難掩興奮心情：我係癲到爆啦！

朱同學全程難掩興奮心情，最後更形容「我係可以話我係癲到爆啦！超級無敵之開心！我真係以為呢一個簡直係一場夢一樣，發緊夢啊我而家係。我真係好開心，好開心，好開心，好開心」，並哼出「happy、happy、happy」。

接受訪問期間，站在朱同學後方的同學邊聽邊露出笑容，有人拍掌鼓勵。

（TVB無綫新聞片段截圖）

（TVB無綫新聞片段截圖）

網民嘆小學生補習生活忙碌：佢應該幾大壓力

朱同學真情流露反應瞬間「爆紅」網絡，不少網民留言祝賀，「睇完呢條片真係開心晒」、「Feel到佢超級開心」。但亦有網民感嘆小學生補習生活忙碌，「佢應該都幾大壓力」。

中一派位須知｜7月9日或7月10日前須往獲派中學註冊

2026年度中一派位結果今日（7月7日）公布。教育局表示，本年度共有48,545名學生參加中學學位分配辦法，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校學生人數合計，整體滿意率為95%；若以獲派首志願學校學生人數計算，滿意率為84%，比創歷年新高的2025年微跌1個百分點。

所有參加中一派位的應屆小六學生，今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，7月9日或7月10日前往獲派中學註冊；若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續；若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，必須於註冊日期完結前與有關中學或教育局學位分配組聯絡，以便作出適當註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。