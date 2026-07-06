隨地亂丟煙頭會被罰款3,000元！本港網絡近日瘋傳影片，觀塘鴻圖道有女子在街邊牆角邊吸煙邊看手機，吸完煙後隨手把煙頭丟棄地上，被站在轉角位的食環署女職員「斷正」截停，惟女子仍想離開，於是埋伏在附近的2名食環署女職員上前包圍票控。目擊者形容，「三個（食環署人員）招呼你一個，抵畀啦」。



影片引來網民熱議，大讚食環署人員「做得好」，又批評女子亂丟煙頭離譜自私，「抵死，衰格」、「最鍾意睇到啲X街亂丟煙頭俾人捉」、「盛惠3000，唔使講嘢」。



觀塘鴻圖道有女子吸完煙後隨手把煙頭丟棄地上，被站在轉角位的食環署女職員「斷正」截停。（Threads@bibubibubibu0230）

在香港切勿隨地亂丟垃圾！有網民於7月4日在社交平台Threads發布影片，顯示觀塘鴻圖道有女子吸完煙後隨地亂丟煙頭，被3名食環署女職員包圍票控，留言「三個招呼你一個，抵畀啦」。

影片直擊！觀塘女子亂丟煙頭斷正

影片長1分39秒，觀塘鴻圖道有女子在街邊牆角一邊吸煙一邊看手機，轉角位有1名穿制服女職員，對面馬路亦有2名女職員在監視。

女子在觀塘鴻圖道街邊牆角一邊吸煙一邊看手機。（Threads@bibubibubibu0230）

女子在觀塘鴻圖道街邊牆角一邊吸煙一邊看手機。（Threads@bibubibubibu0230）

吸煙大約1分鐘後，女子隨手把煙蒂丟在地上轉身離開，但走了幾步就被轉角位的食環署女職員截停。（Threads@bibubibubibu0230）

觀塘女子亂丟煙頭遭食環署女職員截停想離開

吸煙大約1分鐘後，女子隨手把煙蒂丟在地上，然後邊低頭看手機邊轉身離開，但走了幾步就被轉角位的食環署女職員截停。女子感到愕然，食環署女職員示意叫女子返回亂丟煙蒂位置，惟女子往反方向移動想離開，女職員跟上阻止離開， 女子於是與女職員爭論。

吸煙大約1分鐘後，女子隨手把煙蒂丟在地上轉身離開，但走了幾步就被轉角位的食環署女職員截停。（Threads@bibubibubibu0230）

吸煙大約1分鐘後，女子隨手把煙蒂丟在地上轉身離開，但走了幾步就被轉角位的食環署女職員截停。（Threads@bibubibubibu0230）

女子感到愕然，食環署女職員示意叫女子返回亂丟煙蒂位置，惟女子往反方向移動想離開，女職員跟上阻止離開。（Threads@bibubibubibu0230）

女子感到愕然，食環署女職員示意叫女子返回亂丟煙蒂位置，惟女子往反方向移動想離開，女職員跟上阻止離開。（Threads@bibubibubibu0230）

食環署職員埋伏增援 包圍票控

這時在對面馬路監視的2名女職員衝過馬路上前增援，包圍女子票控。影片至此結束。

在對面馬路監視的2名女職員衝過馬路上前增援。（Threads@bibubibubibu0230）

網民批亂丟煙頭自私：食環署捉得好

網民看過影片紛紛大讚食環署人員「做得好」，又批評女子亂丟煙頭離譜自私，「食環做得好！」、「抵死，衰格」、「最鍾意睇到啲X街亂丟煙頭俾人捉」、「盛惠3000，唔使講嘢」、「我覺得挺好的，亂扔垃圾吐痰都應該重罰⋯⋯這些都很基本很難做嗎？」、「捉得好，提多啲 ，等佢哋記得教訓」、「煙鏟食得咁有型，抵佢畀錢」。

香港亂拋垃圾罰多少錢？

根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。

（Threads@bibubibubibu0230）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。