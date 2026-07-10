貨van直衝家人　3項鐵人父捨身救女遭撞飛截肢　無悔護女回應催淚

在生死關頭，父愛能爆發出多大的力量？美國南加州威尼斯（Venice）日前發生一宗嚴重車禍，1名父親在失控輕型貨車高速衝向家人的千鈞一髮之際，憑本能將2歲女兒推入車廂，自己卻因走避不及遭迎面撞飛，最終傷勢過重被迫截去左小腿，然而，這位曾參與三項鐵人賽的健將沒有被命運擊倒，更直言：「用腳換與女兒餘生相伴，我願意。」



1名父親在失控輕型貨車高速衝向家人的千鈞一髮之際，憑本能將2歲女兒推入車廂，自己卻因走避不及遭迎面撞飛後截肢。（網上影片截圖）

1名父親在失控輕型貨車高速衝向家人的千鈞一髮之際，憑本能將2歲女兒推入車廂，自己卻因走避不及遭迎面撞飛後截肢。（網上影片截圖）

失控輕型貨車直衝家人 千鈞一髮捨身救女

據《KTLA》報道，事發於約兩周前，38歲的喬丹（Jordan Stannard）與家人正站在自家座駕旁，一輛失控的輕型貨車突然朝他們高速猛衝。面對突如其來的危險，喬丹腦海中完全沒有猶豫，他果斷將2歲女兒Sadie一把推進車廂內，成功讓孩子避開劫難，但他自己卻因完成這個動作後已來不及閃避，被失控的車輛正面撞飛。

意外發生後，現場陷入一片混亂，圍觀群眾驚呼尖叫，有人大喊着「快打911」報警，熱心途人上前施救，喬丹隨後被緊急送院搶救，無奈的是，由於他的左腳傷勢過於嚴重，為了保住性命，醫生最終只能為他進行截肢手術。

喬丹表示，在倒下後他能感受到圍觀群眾在驚呼尖叫，還有人大喊着「快打911」。（網上影片截圖）

由於喬丹的左腳傷勢過於嚴重，為了保住性命，醫生最終只能為他進行截肢手術。（網上影片截圖）

由於喬丹的左腳傷勢過於嚴重，為了保住性命，醫生最終只能為他進行截肢手術。（網上影片截圖）

由於喬丹的左腳傷勢過於嚴重，為了保住性命，醫生最終只能為他進行截肢手術。（網上影片截圖）

喬丹與妻子和女兒的合照。（網上影片截圖）

父親表示無悔護女 「願意用腳換餘生相伴」

雖然失去了一條腿，但喬丹表現出驚人的樂觀與堅韌，他受訪時表示：「我當時唯一想到的，就是先把 Sadie（2歲女兒）送到安全的地方。」被問到若能重來會如何選擇時，他毫不猶豫地表示自己仍會做出一模一樣的決定，他更說出了一句令無數人為之動容的話：「如果你告訴我，『你只需要用你的腳來交換，就能餘生都和你的女兒們在一起』，這種交易我一整天都會願意做。」

喬丹表示：「如果你告訴我，『你只需要用你的腳來交換，就能餘生都和你的女兒們在一起』，這種交易我一整天都會願意做。」（網上影片截圖）

喬丹表示：「如果你告訴我，『你只需要用你的腳來交換，就能餘生都和你的女兒們在一起』，這種交易我一整天都會願意做。」（網上影片截圖）

事故前喬丹帶着女兒外出的情形。（網上影片截圖）

喬丹是1名熱愛運動、長年參與馬拉松及三項鐵人賽（Ironman）的健將。（網上影片截圖）

鐵人爸爸不言敗 預裝義肢再戰洛杉磯馬拉松

作為熱愛運動、長年參與馬拉松及三項鐵人賽（Ironman）的健將，喬丹並未向命運低頭。喬丹目前與妻子育有兩名女兒，除了獲救的2歲長女，還有一名僅6個月大的幼女，他表示，現在最大的心願就是盡快安裝義肢並投入復康治療，重新站起來幫助妻子照顧家庭，抱着兩個愛女陪伴她們到處跑。

事實上，喬丹在車禍前已報名參加未來的洛杉磯馬拉松，他堅定地表示希望日後能再次站上起跑線：「我想重新回到以前的生活，繼續做我一直在做的那些事情。」

（綜合）

其他報道：母女大清早墮河呼救 72歲伯伯短衫短褲冬天跳河救人：肯定要救啊

救人要緊，天寒地凍下的好人好事。內地杭州1名72歲伯伯大清早聽到屋外呼救聲音頻發，驚醒後發現一對母女意外墮河，困在深水區掙扎，沒穿外套、下身只穿短褲下馬上跳河救人。伯伯指當時有數名熱心民眾幫忙將母女拉上岸，他見到母親抱住的孩子很小，「肯定要救啊」，上岸才留意到身上有數處擦傷。



洪伯伯出門發現母女墮河，穿著短衫短褲就出發救人。（微博影片截圖）

睡夢中聽呼救聲 杭州伯伯短衫短褲跳河救人

內媒《杭州日報》報道，去年12月杭州蕭山區靖江街道有對母女於清晨6時許意外墮河，在深水區域不停掙扎呼救。住在附近的72歲洪伯當時仍在睡覺，聽到有人頻頻呼救後驚醒，天寒地凍下他來不及穿外套，上身短袖上衣、下身短褲就跑出門。

影片所見，洪伯出門後有途人和他說話，指向遠方示意母女墮河位置，他拿起1條長棍就跑去外面，成功救人後才返回住所清洗傷口。

洪伯伯出門發現母女墮河，穿著短衫短褲，拿起棍子就出發救人。（微博影片截圖）

熱心民眾合力拉母女上岸

洪伯走冰凍河邊跳入水中救母女，當時河邊有3、4名熱心民眾幫手拉母女上岸，他返回岸上才留意到身上有數處擦傷，留意到墮河的孩子很小，「我們肯定要救啊」。

全文：母女大清早墮河呼救 72歲伯伯短衫短褲冬天跳河救人：肯定要救啊