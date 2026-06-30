有片│港鐵大媽大叔拖篋乘扶手梯！向後跌倒變骨牌　職員神救獲讚

【港鐵／攜帶行李須知】攜帶大型行李箱，應乘搭升降機而非扶手電梯，以免發生意外。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵青衣站扶手電梯位置，有2名大媽及1名大叔攜帶行李箱等多件行李乘搭扶手電梯時發生意外，其中1人在扶手電梯向後跌倒，幸好有港鐵職員反應「神速」，即時上前按停扶手電梯，避免進一步意外。



網民看過影片讚揚港鐵職員「做得好」，「好彩地鐵職員反應夠快」，又批評3人離譜，「必須重罰！」、「自己衰就好，最怕就累街坊」、「好危險，隨時骨牌式人撞人」。



港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，6月28日中午時分，1名乘客於青衣站乘搭電梯由東涌綫大堂前往月台期間，懷疑失平衡，同行兩名乘客即時從旁攙扶，當時在附近的港鐵職員隨即上前制停扶手電梯及提供協助，該名乘客其後表示沒有受傷並自行離去。港鐵呼籲乘客為己為人，攜帶大型物品時應使用升降機，或尋求職員協助。



在港鐵範圍攜帶大型行李箱應乘搭升降機。（ 資料圖片）

港鐵大媽大叔拖篋乘扶手梯 向後跌倒險釀災

使用港鐵設施應遵守規定！有女網民於6月29日在Threads發布影片，顯示港鐵青衣站扶手電梯位置出現意外，幸有港鐵職員迅速解救，留言「啱啱又見到拎大型行李搭電梯，但個職員好勁啊，即跑過嚟撳停，9秒9咁快」。

港鐵職員極速救援

影片見到，畫面左邊扶手電梯已停止運作，尾段位置有2名大媽攜帶2個大型行李箱及多件手抽袋，有1名大叔向後跌倒在扶手電梯梯級，2名大媽伸手扶起大叔，估計是同行人士。

2名大媽攜帶2個大型行李箱及多件手抽袋，有1名大叔向後跌倒在扶手電梯梯級。（Threads@lingmayy0_p）

2名大媽攜帶2個大型行李箱及多件手抽袋，有1名大叔向後跌倒在扶手電梯梯級。（Threads@lingmayy0_p）

2名大媽攜帶2個大型行李箱及多件手抽袋，有1名大叔向後跌倒在扶手電梯梯級。（Threads@lingmayy0_p）

網民讚港鐵職員「做得好」 批大媽大叔離譜

影片引來網民熱議，紛紛讚揚港鐵職員「做得好」，「好彩地鐵職員反應夠快」。亦有網民批評攜帶大型行李箱乘搭扶手電梯的3人離譜，「意外就係咁發生」、「必須重罰！」、「自己衰就好，最怕就累街坊」、「好危險，隨時骨牌式人撞人」。

港鐵禁4類物品禁止上扶手電梯

根據港鐵網頁，切勿攜帶嬰兒車、手推車、行李、大型或過長物件上扶手電梯。另外，根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Threads@lingmayy0_p）

睇多啲：4女食$3200霸王餐！帶2孩咁做走數超衰 餐廳公開CCTV尋人結局慘

「霸王餐」行為令人髮指！英國4名帶着孩子的女子，到諾域治一家餐廳享用價值逾312英鎊（約3,200港元）的牛排和酒後，竟帶着孩子分批偷偷離開，沒有付款結賬，店員發現追出大喊「你們沒有付款」，但4名女子已經跑走，餐廳女店主被迫要自掏腰包結賬。店方隨後報警及公開閉路電視（CCTV）影片尋人，強調「他們必須為此負責，因為這種事不能再發生了」。



英國4名帶着孩子的女子，到諾域治一家餐廳享用價值逾312英鎊（約3,200港元）的牛排和酒後，竟帶着孩子分批偷偷離開，沒有付款結賬。（CCTV截圖）

綜合英國媒體報道，事發10月5日傍晚6時後，4名女子帶着2名孩子到諾域治Cheers牛排餐廳（Cheers Steak House）用膳後，沒有付款就離開。餐廳店主馬里尼（Andrea Marinho）表示，這4名女子沒有預訂，用餐2小時沒有異樣，其間有說有笑，「他們點的酒水數量多，感覺像是在慶祝什麼事情」。

4名女子帶着2名孩子到諾域治Cheers牛排餐廳（Cheers Steak House）用膳後，沒有付款就離開。（CCTV截圖）

4女帶孩子食3200元霸王餐

從餐廳賬單見到，4名女子於下午4時26分入座，點了牛排、威士忌百利甜酒、雞尾酒、葡萄酒及啤酒，還有前菜及甜品，總值312.9英鎊（約3,200元）。

賬單見到，4名女子點了牛排、威士忌百利甜酒等，總值312.9英鎊（約3,200元）。（網上圖片）

4女分批偷走 店員追出不果

從餐廳閉路電視影片見到，下午6時後，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。當時有店員目擊女子們離開，但忙着工作未有為意，到意識到4人食「霸王餐」，2名店員即時追出大喊「你們沒付賬！」，但4名女子已經跑走，無法追回。

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

當時有店員目擊女子們離開，但忙着工作未有為意。（CCTV截圖）

店主要這樣做慘了

馬里尼指出，對4人行為感到非常震驚，無奈下她要自掏腰包「埋數」，「非常令人沮喪，我們（餐廳）損失了所有這些錢，我不得不支付他們所有的開銷。

她又說，餐廳今年1月才開業，「頭幾個月總是很艱難。總是有很多事情要處理，然後就會發生這樣的事情。這令人沮喪，也讓人很難過」，批評「他們給自己的孩子樹立了什麼樣的榜樣？」。

餐廳事後報警尋人，警方目前正呼籲市民提供消息。