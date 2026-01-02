母女大清早墮河呼救　72歲伯伯短衫短褲冬天跳河救人：肯定要救啊

救人要緊，天寒地凍下的好人好事。內地杭州1名72歲伯伯大清早聽到屋外呼救聲音頻發，驚醒後發現一對母女意外墮河，困在深水區掙扎，沒穿外套、下身只穿短褲下馬上跳河救人。伯伯指當時有數名熱心民眾幫忙將母女拉上岸，他見到母親抱住的孩子很小，「肯定要救啊」，上岸才留意到身上有數處擦傷。



洪伯伯出門發現母女墮河，穿著短衫短褲就出發救人。（微博影片截圖）

睡夢中聽呼救聲 杭州伯伯短衫短褲跳河救人

內媒《杭州日報》報道，去年12月杭州蕭山區靖江街道有對母女於清晨6時許意外墮河，在深水區域不停掙扎呼救。住在附近的72歲洪伯當時仍在睡覺，聽到有人頻頻呼救後驚醒，天寒地凍下他來不及穿外套，上身短袖上衣、下身短褲就跑出門。

影片所見，洪伯出門後有途人和他說話，指向遠方示意母女墮河位置，他拿起1條長棍就跑去外面，成功救人後才返回住所清洗傷口。

洪伯伯出門發現母女墮河，穿著短衫短褲，拿起棍子就出發救人。（微博影片截圖）

熱心民眾合力拉母女上岸

洪伯走冰凍河邊跳入水中救母女，當時河邊有3、4名熱心民眾幫手拉母女上岸，他返回岸上才留意到身上有數處擦傷，留意到墮河的孩子很小，「我們肯定要救啊」。

洪伯伯指當時有3、4名熱心民眾幫忙拉母女上岸。（微博影片截圖）

網民大讚伯伯見義勇為，「伯伯保重身體」、「大伯一定要注意好身體，好好處理傷口」、「來不及披外衣、睡夢中驚醒、身上有擦傷，這些細節比任何劇本更真實動人」。