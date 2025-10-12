女網紅控15年前遭補教名師性侵！法官審2次　1身體特徵成無罪原因

台灣發生長達15年的性侵疑雲。1名累積逾10萬名粉絲的女網紅指控15年前遭補習班名師性侵，由於發現對方仍然任教，所以決定揭發事件，她更指出被告「有很多胸毛」，但案件經過一審和二審後，法官都認為被告沒有胸毛，而且不可能刻意刮毛，身體特徵不符，所以判處被告無罪。



化名「王焱」的男被告被判無罪。（網上圖片）

原告聲稱被告「有很多胸毛」

台媒於10月報道，沒有交代到原告和被告的真實姓名，該名女網紅有逾10萬名粉絲，目前已有2名小孩，她聲稱因「#MeToo」事件發酵，記起2010年不夠14歲，當時在新竹市上補習班，化名「王焱」的男子擔任自然科老師，利用其懵懂無知及崇拜心理，同年7月至9月，開車邀約她到新竹縣遊玩。當日下午4時許，王男假借腹痛，將她帶到1間汽車旅館性侵得逞，當時她留意到王男有「有很多胸毛」。

證人形容事件當年傳得沸沸揚揚

新竹地檢署以涉嫌「對未滿14歲女子強制性交」罪名起訴王男，案件在新竹地院進行一審，其他證人聲稱曾從原告口中得知他們發生關係，而且傳得沸沸揚揚，校內成績因而下滑。

原告指控15年前遭被告性侵。（AI生成圖片）

男被告否認犯罪

王男強調，補習班女學生通常由家長接送，自己無可能接載女學生，抑或相約外出發生關係，他當時沒有帶同女網紅到汽車旅館或發生性行為，如果事件屬實，當年一早被調查，不會等到今時今日。醫生亦證實王男沒有胸毛，亦不可能在女網紅指控時刻意刮毛，王男更提供過往相片佐證，自己的確沒有胸毛。法官認為控方提供證據有可疑之處，判處被告無罪。

控方不服提出上訴

控方不服上訴，提供原告求醫紀錄、測謊報告和其他人證人口供，案件在高等法院進行二審，法官都認為，女網紅指出的身體特徵和王男不符，遭性侵時的自身年齡卻分別有「13歲」及「11歲」的差別，至於女網紅聲稱遭性侵後成績一落千丈，法官留意到除了其國中3年級的成績出現大幅衰退之外，接近案發時的成績仍然維持水準，國中導師給予的評語中，並無寫上原告精神狀況有異或行為反常。

案件經過2次審理，法官均判被告無罪。（AI生成圖片）

法官再判被告無罪

法官亦指，相關證人都是從女網紅口中聽聞「性侵」一事而已，至於原告求診時間，和遭「性侵」日期相隔大約6年，不排除有其他原因導致需要求診，難以證明其心理創傷和遭「性侵」一事有關，測謊報告亦只是附加證據，未能加強可信性，所以維持一審判決，案件仍可上訴。

（綜合）