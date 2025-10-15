約炮變性侵！女網友遭「沐浴乳罐壓頭」強插　3次審訊結果狂逆轉

台灣發生約炮變性侵案件。新北1名男子和認識3個月的女網友約炮，但他懷疑擅自用手機拍下過程，激戰後更將女網友拉入浴室，當場使用疑似沐浴乳罐壓頭的異物強行插入，受害人當場連番拒絕，卻遭被淫狼強壓再次性侵得逞。



案件先進行一審，男被告干犯「強制性交」罪名，入獄3年6個月，被告上訴獲判無罪，全案上訴至最高法院發回更審，高等法院裁定被告犯法，維持一審原判，案件仍可上訴。



黃男使用疑似沐浴乳罐壓頭的異物強行插入女網友，受害人當場連番拒絕，卻遭被淫狼強壓再次性侵得逞。（AI生成圖片）

女網友性交後突遭性侵

台媒於今年10月報道，涉案黃姓男子和受害女網友相識大約3個月，案發2024年6月24日凌晨5時許，黃男相約對方前往其板橋區住所，他們先在床邊激戰，黃男懷疑擅自用手機拍下性愛過程，完事後天強拉受害人到浴廁沖洗，趁她不注意之際，取起疑似沐浴乳罐壓頭的異物進行性侵，強插入受害人下體逾10下。

受害人嚇到要求黃男停止，但黃男沒有理會其哀求，強壓她在洗手台性侵1次，之後黃男遞上500新台幣（約127港元）車馬費。受害人甫離開即向朋友哭訴，同時致電報警。

淫男庭上拒絕認罪

案件在新北地院進行一審，黃男辯稱當日是雙方第3次見面，都算是「一夜情」，上床到一半時，原告突然情緒轉變，他因而停止，繼而一起到浴室進行沖洗，之後對方就離開。被告指由於原告情緒轉變太大，所以事後他傳出訊息「你還好嗎？」，以示關心。辯方律師則表示，原告過程中轉變心意，可能受到自己的病史影響，加上她當時只是口頭拒絕，沒有明確拒絕的動作和反應，情況並不合理。

受害人甫離開即向朋友哭訴，同時致電報警。。（AI生成圖片）

案件一審被告判罪成入獄3年6個月

但法官認為，原告當日在黃男家中逗留僅約27分鐘便倉皇離去，然後立即向朋友表示遭到性侵和報警，被告頻頻發送訊息詢問「你還好嗎?」、「不是啦，我是問你還好嗎」、「我不是要逼妳」，反而佐證被告心虛，加上原告在檢辯交互詰問下，口供內容一致，相信難以憑空杜撰細節。

另外，原告審理期間聽到黃男否認犯罪和律師辯詞，雖然身處隔離指認室，仍然情緒激動爆哭，不願意繼續旁聽，要求先行離席，和一般性侵案受害人的負面情緒反應相符，故法官裁定「強制性交」罪名成立，判處被告3年6個月有期徒刑。

被告上訴改判無罪

黃男不服上訴至台灣高等法院，法官認為，原告大部份口供的確一致，但對於拒絕性侵的具體時間點略有出入，加上檢驗沒有發現明顯新傷痕，認為證據不足，所以改判無罪。

案件經過3次審理，法官裁定「強制性交」罪名，被告入獄3年6個月。（AI生成圖片）

高等法院進行三審 維持一審原判

全案再次上訴，最高法院發回更審，高等法院進行三審，法官認為黃男對自己有否進入浴室、在浴室有否發生性行為等口供內容不一，加上原告遭異物性侵時間短暫，而且不能即時作出反應，異物是否沐浴乳罐也是因她身處浴室所作出的推測，即使下體沒有驗出傷口，亦不能作為對被告有利的證據，法官認為2人最初同意進行性交，事後原告突遭黃男用異物性侵，表達拒絕後仍被黃男侵犯，於是維持一審判決，案件仍可上訴。

（綜合）