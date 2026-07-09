暴雨中乘巴士返馬灣　司機籲車頭下車：有瓦遮頭小心行　乘客激讚

本港近日天氣不穩，天文台先後發出黃色和紅色暴雨警告信號，暴雨下市民外出都非常狼狽，有女生於今年7月6日晚上7時50分，在Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」發文，指當晚約7時40分，乘搭巴士由青衣返回馬灣珀麗灣，大讚「司機叔叔好細心」，到站前提醒乘客車頭下車，「有瓦遮頭，小心行」，樓主激讚是「黃雨中的小確幸」、「唔該晒司機」，希望同車乘客「一齊俾個讚司機」。



黃雨期間，樓主乘搭巴士由青衣返回馬灣珀麗灣。（區議員張文嘉Facebook圖片/資料圖片）

同車乘客：我都係搭呢班車，司機叔叔好窩心

帖文引來許多網民留言，「有個司機係好窩心，乘客電話太大聲佢都會開聲提醒」、「我都係搭呢班車，司機叔叔好窩心」。

本港近日天氣不穩，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片/陳永武攝）

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天文台當日發出黃雨信號

今年7月6日晚上7時05分，天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。同晚9時45分，天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，而且雨勢可能持續。直至同晚10時45分，天文台才取消紅色暴雨警告信號。

（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」）

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【天氣消息／好人好事／母愛偉大／霎時感動】本港天氣不穩，天文台今早已兩度發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告），至中午更發出黑色暴雨警告信號，但暴雨也淋不熄熾熱的母愛！社交平台Threads瘋傳相片，指在街頭目擊「暴雨下暖心一幕」，有母親寧願自己被淋濕，也要為兒子撐起雨傘「遮風擋雨」，目擊者直言「突然的一場大雨，讓我看到了母愛」。



街頭出現「暴雨下暖心一幕」，有母親寧願自己被淋濕，也要為兒子撐起雨傘「遮風擋雨」。(Threads@zziwei__）

縱然男生的高度比老婦高得多，但老婦舉起雨傘，把傘面向男生傾斜，自己則半邊身站在雨傘外，被雨淋濕也沒有放棄。(Threads@zziwei__）

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