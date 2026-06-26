巴士女乘客除鞋！腳趾踏向對面乘客座位邊　網民斥核突：有味post

搭乘公共交通工具要注意行為舉止，以免影響他人！本港網絡瘋傳照片，顯示有女子搭乘巴士時當眾脫下鞋子，「飛象過河」將右腳腳趾踏向對面乘客座位邊沿位置，之後又將腳趾放在座位間的罅隙，受擾乘客指事發時不敢出言指責，只能崩潰發文呻苦。許多網民狠斥涉事女子行為，「核突，報警」、「隔住mon都聞到臭味」，認為面對如此情況理應向對方反映不適，「咁都忍得，會唔會太好恰」、「咁都唔出聲！縱容咗佢嘅嘔心行為」。



有女子搭乘巴士脫下鞋子，將腳趾踏向對面乘客座位的邊沿位置。（「threads＠fuck_thisshitlife_」圖片）

有女子搭乘巴士脫下鞋子，將腳趾踏向對面乘客座位的邊沿位置。（「threads＠fuck_thisshitlife_」圖片）

無品女搭巴士除鞋 腳趾踏向對面乘客座位

女事主分別在2個threads帳號發帖並上傳照片，顯示她搭乘巴士坐於下層最後排座位時，對面1名穿着長裙、側揹疑似Chanel手袋的女子，竟然在眾目睽睽下脫下鞋子翹起腳，直接將右腳腳趾踏向她座位邊沿位置，然後只顧凝視手中電話。樓主指當時不敢出言指責，對此崩潰表示「我沒招了，呢個年頭咩人都有，我想尖叫呀」。

穿著長裙的女子，在眾目睽睽下脫下鞋子。（「threads＠buich1ng._」圖片）

女子無視對面的乘客，直接將右腳伸向對面座位底下。（「threads＠buich1ng._」圖片）

網民斥核突：隔住mon都聞到臭味

涉事女子行為引來網民圍剿，紛紛批評她無品，「核突，報警」、「俗語話『人靠衣裝』原來係真㗎！裝身幾靚又點？格差冇得救」、「真係有人做得出，對面阿姑都好X癲」、「隔住mon都聞到臭味」，並建議各種反擊方法，「佢隻鞋唔着？踢佢隻鞋出去啦」、「畀着我有消毒噴霧喺身的話，會對準佢對腳個位瘋狂咁噴」、「你突然間喺到發癲抽搐，佢應該驚X過你」、「打個乞嗤落去，跟住同佢講：『唔好意思太臭，鼻敏感』」、「你都翹腳，一腳叉落去」。

網民指樓主不出聲等同縱容：會唔會太好恰

有留言覺得樓主應該要勇敢些開聲指責，適當地保護自己，「咁都忍得，會唔會太好恰」、「咁都唔出聲！縱容咗佢嘅嘔心行為」、「直接X佢啦！有人坐（喺）位都咁」、「躁底香港人會開聲X佢」、「大聲啲話：『你隻腳好臭！可唔可以唔好擺上張凳上面，仲要擺喺我張凳上面？』要大聲到成車人都聽到，最好個個望住佢」，以便對方尷尬有所收斂。

女子之後將腳趾攝在事主和其右方乘客座位間的罅隙。（threads截圖）

同車乘客憂被斥「多事」 未幫忙發聲感後悔

有搭乘同一巴士、坐在樓主斜對面（即涉事女子旁邊）的女生亦在threads帳號貼相公審，形容當時情況「絕對係我喺巴士上見過最嘔心嘅行為」，雖然覺得樓主「好慘」，但礙於害怕出聲會被人指責多事，加上未見樓主主動開口，所以下車後深感後悔，「應該直接嗌佢唔好飛象過河」。

相關文章：巴士阿叔除鞋赤腳踩座位！乘客不滿斥污糟 網民批：當咗自己屋企

搭乘交通工具應注意言行，以免影響他人！有巴士女乘客在社交平台公審，指在車上遇到1名大叔脫下鞋子，赤腳踏放在座位，她看不過眼於是開聲批評，「好鬼污糟喎大佬」，對方聞言雖然立即放下腳，但她事後仍選擇貼出大叔照片，期望對方家人能多加教育，「真係好X噁心」。不少網民指責大叔行為有欠衛生，「當咗（係）自己屋企，喜歡就可以，不拘束」、「所以話，去完街返到屋企，一定要換衫褲先好坐櫈上床」。



有大叔搭乘巴士時，戙高腳並赤腳踏放在座位，被同車乘客公審。（「threads@shiraku_cos」圖片）

巴士大叔「除鞋戙高腳」赤腳踩座位

該女乘客在threads帳號「shiraku_cos」上傳影片公審，顯示她當時搭乘巴士並坐於水上層雙人排座位，通道旁邊有大叔脫下鞋子，戙高右腳並赤腳踏放在座位上。樓主見狀大感不滿，遂開聲批評對方行為，「阿叔阿叔，有無考慮放返隻腳落嚟呀？好鬼污糟喎大佬」，大叔聞言隨即放下腳，同時穿回鞋子。

大叔脫下鞋子，戙高右腳並赤腳踏放在座位上。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

大叔脫下鞋子，戙高右腳並赤腳踏放在座位上。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

樓主不滿批評對方行為「好鬼污糟」，大叔隨即放下腳穿回鞋子。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

樓主不滿批評對方行為「好鬼污糟」，大叔隨即放下腳穿回鞋子。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

樓主不滿批評對方行為「好鬼污糟」，大叔隨即放下腳穿回鞋子。（「threads@shiraku_cos」影片截圖）

女乘客斥噁心 對座位噴消毒噴霧

樓主在帖文補充，她當時穿著短褲，見到大叔行為立刻往自己座位噴上消毒噴霧，又稱「佢係邊個嘅屋企人，可唔可以認領返」，希望大叔家人能教育對方往後不要在公眾場合將腳踩放座位上，「真係好X噁心」。

樓主當時穿著短褲，見到大叔行為立刻往自己座位噴上消毒噴霧。（「threads@shiraku_cos」圖片）

網民批評大叔自私：當咗係自己屋企

許多網民批評該大叔行為自私，「當咗（係）自己屋企，喜歡就可以，不拘束」、「面皮夠厚先有勇氣做得出啲咁嘅行為」、「好多男人都鍾意咁樣，好（唔）衛生」、「所以話，去完街返到屋企，一定要換衫褲先好坐櫈上床」、「欣賞樓主出聲話佢，唔係凈係偷影」、「如果屋企有呢啲咁嘅長輩，肯定令到小朋友有樣學樣」、「呢啲格就算有人認領，都唔會聽人講」。

（threads＠fuck_thisshitlife_／buich1ng._）