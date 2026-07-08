港鐵男女搬1.7米高櫃上車！被質疑是AI圖　阿叔大肚腩成另類焦點

港鐵對行李大小設有限制，明文禁止乘客攜帶大型行李上車，但不時有人勿視規定，搬運巨大物品上車。有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，顯示車廂內近車門位置有1個木櫃，1名挺着大肚腩的中年男子與同行女伴站在櫃旁，木櫃與一般成年人高度相若，與車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高。當時有1名港鐵職員到場了解，站在該對男女的對面，不排除正阻止他們搬櫃乘車。



車廂內的木櫃與一般成年人高度相若，和車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高，當時有港鐵職員正到場了解。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民笑稱：幫手搬入去咋

樓主在帖文笑言職員「做到嘢」，大量網民亦笑稱「幫手搬入去咋」、「喺垃圾站執，搬返屋企？」，另有網民錯重點，關注照片中的大叔身型，笑稱「先生，你個肚腩超重喎」，更有人根據現場環境，估計現場是港鐵柴灣站。

網民質疑AI生成 AI判斷為「大機率是真實照片」

由於類似事件經常發生，但甚少有職員上前跟進，有網民質疑照片是否AI生成，但AI分析照片後，認為當中港鐵月台幕門、車門、車卡編號、站內燈光同反光一致，沒有明顯錯位，人物手腳比例基本正常，即使圖中文字比較模糊，但相信是上載至社交平台後被壓縮所致，所以判斷為「大機率是真實照片，唔似純AI生成」。

網民根據現場環境，估計現場是港鐵柴灣站。（網上圖片）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。（示意圖/資料圖片）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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港鐵附例對行李呎吋有嚴格限制，但許多乘客往往無視。有本港男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，表示在港鐵屯馬綫列車上見到有人搬運大型物件。照片可見，有2人用手推車搬運大量紙皮，同時放有背囊和環保袋，霸佔車廂不少空間，樓主形容「屯馬綫好似貨車綫咁」。



車廂內有2人用手推車搬運大量紙皮，同時放有背囊和環保袋，霸佔車廂不少空間。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

許多網民嘲諷「屯馬大型集體運輸公司」、「除笨有精，隨時係兩蚊入閘，賣紙皮收回20蚊」。（資料圖片）

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