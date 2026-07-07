港鐵女橫向持傘前後搖擺　目擊者：睇少眼都拮死　網民斥無品自私

繼柴灣有男子被公審橫向持傘、並大幅度前後擺動右手，於網上引起熱議後，再有女子因同1行為被公審。目擊女子自私行為的港鐵乘客於網上發文發片批評，「睇少眼都俾佢拮死」。



不少網民深表認同，斥責行為無品自私，「小小動作，已經顯露到佢自己嘅人品，呢個人好自私，永遠唔會企喺人哋立場」、「做女人行到掗掗拃拃，好核突」、「如果後面拖住個細路就真係俾佢整到，最憎呢啲人」，更有網民分享同類影片，顯示香港有不少人「揸遮要考牌」。有網民分享經歷，「上次搭地鐵就係有條女咁樣攞遮，然之後佢把遮個篤篤係金屬，刮到我隻腳1大條血痕」。



繼柴灣有男子被公審橫向持傘、並大幅度前後擺動右手，於網上引起熱議後，再有女子因同1行為被公審。（Threads@waiyinacc）

該港鐵乘客於Threads發文發片表示，「老老實實，我真係好憎人咁樣揸遮，睇少眼都俾佢拮死」。

港鐵女橫向持傘前後揈 目擊者：睇少眼都拮死

影片見到，樓主當時身處港鐵站，前方有女子左手橫向拿着1把藍色雨傘，並大幅度前後擺動左手，幸當時港鐵站人流稀疏，女子身後沒人緊貼着走，否則很大機會被弄傷。

女子左手橫向拿着1把藍色雨傘，並大幅度前後擺動左手。（Threads@waiyinacc）

女子左手橫向拿着1把藍色雨傘，並大幅度前後擺動左手。（Threads@waiyinacc）

網民斥：呢堆人應該係有反社會人格

網民紛紛批評，「真係好乞人憎，其實呢啲人冇家教，唔諗下會整到人」、「成日都覺得呢堆人應該係有反社會人格，如果唔係點會唔會擔心拮親人？」、「這種人自私自利，我行我素，不顧人感受」、「要幾唔顧人安全嘅人先會咁樣攞遮，自私精」、「我勁憎呢啲人，好似佢行晒咁」。

多名網民紛紛分享照片及影片，表示遇過同類橫向持傘、自私自利的人。有網民就分享自己會將長傘放在肩膀上，空出雙手之餘，又不會弄到別人。

有網民猜測，「我成日諗，呢啲人係咪唔想其他人行得太貼所以咁拎遮」，又說「希望事主可以喺Threads見到自己，從而改過自新」。

有網民分享同類影片，顯示香港有不少人「揸遮要考牌」。（Threads@icqmetonight）

有網民分享同類影片，顯示香港有不少人「揸遮要考牌」。（Threads@icqmetonight）

有網民分享同類影片，顯示香港有不少人「揸遮要考牌」。（Threads@icqmetonight）

有網民分享同類影片，顯示香港有不少人「揸遮要考牌」。（Threads@icqmetonight）

有網民就分享自己會將長傘放在肩膀上，空出雙手之餘，又不會弄到別人。（Threads@siugut1010）

網民分享經歷：刮到我隻腳1大條血痕

有網民分享經歷，「上次搭地鐵就係有條女咁樣攞遮，然之後佢把遮個篤篤係金屬，刮到我隻腳1大條血痕」、「我試過揈個袋撞跌咗佢把遮（因為真係好多人焗住要勁近佢把遮），然後話督死人啦嘩好痛啊，條友即刻下1秒唔敢再咁拎遮，不過適用於有自知之明的人only，有啲人可能分分鐘X返你轉頭」。

另有網民批評其他拿雨傘的無品行為，「同樣地，縮骨遮用完唔收實，一路行一路揈嗰啲都係X街，揈到人濕晒就係呢啲X街」、「仲有嗰啲去到超級市場，用把遮，或者用隻腳，去指貨架啲嘢，都係啲冇家教嘅行為」、「見過啲人用遮尾撳𨋢掣，好無公德心！」。

（Threads@waiyinacc）

其他報道：揸遮要考牌？男子橫向持傘前後搖擺 商場天橋左穿右插 遭斥自私

近年常聽說「生仔要考牌」，但或許如何手持雨傘都要考牌！有網民在社交平台公審，指在柴灣一商場內，發現有男子橫向持傘、並大幅度前後擺動右手，之後步出行人天橋又疑似故意將雨傘放在較多途人經過的一邊，過程完全無視從旁經過的路人，她看不過眼遂貼出片段，質疑對方「其實係咪都有啲反社會人格障礙」。



有網民批評男子舉動危險，「擺到明係專登，有病」、「正PX！正常人都唔會咁做（揸遮）！」。但有留言建議「見到呢啲人保持距離」、「睇對眼都知佢戾氣重」。



柴灣有男子以打橫方式手握雨傘，在商場和天橋左穿右插被拍片公審。（「threads＠rainchingbow」圖片）

柴灣有男子以打橫方式手握雨傘，在商場和天橋左穿右插被拍片公審。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

柴灣有男子以打橫方式手握雨傘，在商場和天橋左穿右插被拍片公審。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

男子「打橫揸遮」大幅度狂揈 商場、天橋左穿右插

「真心有病」，有女途人在threads帳號「rainchingbow」發帖並上傳多段影片，表示「真心想問，喺商場同天橋，咁樣攞住把遮左穿右插嘅人，其實係咪都有啲反社會人格障礙？」。片中可見，在柴灣興華廣場內，1名穿着黑色上衣、戴口罩的男子右手握着1把長雨傘，但他並非保持傘尖向下，反而是以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手，當時有不少街坊經過，而他似乎不怕弄到他人。

穿著黑衣、戴口罩的男子在柴灣興華廣場內握着長雨傘。（「threads＠rainchingbow」圖片）

他以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

他以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

他以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

疑故意將雨傘放較多途人經過一邊 目擊者：睇佢係出力撥

男子之後離開商場步出行人天橋，他仍以同一方式握着雨傘。不過樓主尾隨對方時，發現他疑似故意轉手，將雨傘放在較多途人經過的一邊，形容「現場睇佢仲要係出力撥，唔係純放軟」，認為對方行為危險，覺得男子目露兇光，「我都唔敢惹佢」，只能在網上貼出當時畫面，期望男子「親朋好友教導下佢」。

男子之後離開商場步出行人天橋，仍以同一方式握着雨傘。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

樓主尾隨對方時，發現他疑故意轉手，將雨傘放在較多途人經過的一邊。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

樓主尾隨對方時，發現他疑故意轉手，將雨傘放在較多途人經過的一邊。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

網民批舉動危險斥自私：好似條路係佢嘅咁

不少網民擔心經過的途人會被弄傷，紛紛批評男子行為自私，「KamX自私X以為自己行天橋」、「正PX！正常人都唔會咁做！」、「擺到明係專登，有病」、「除咗攞遮嘅方法之外，佢嘅步姿都係好乞人憎嗰種」、「好似條路係佢嘅咁，專登咁樣唔畀你行」、「佢以為自己行得好X型，其實係X頭皮」，戲稱「又要鐵拳教育」。

網民溫提籲保持適當距離

但有留言覺得倘若遇到這種人，為了自保應該和對方保持距離，「睇對眼都知佢戾氣重」、「呢個人一定心理不平衡」、「佢係咪以為自己係劍客」、「佢當自己係武林高手，以為自己拎住把倚天劍」、「見到呢啲人保持距離」。