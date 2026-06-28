24歲女返六休一儲$24萬！遇騙痛失全部積蓄 網民：仲年輕賺得返
騙徒無處不在，市民稍一不慎恐失去全副身家！本港1名女生在Threads發文表示，自己中學畢業就做兼職，之後做了2年全職工作，「返六休一」，由於工作勞碌，所以甚少花費，加上「由細儲到大」，畢生積蓄已達到24萬元，有時懷疑自己是否應該因夢想而儲錢，還是活在當下較好，但已工作到身心疲倦，包括有腰傷，所以2025年9月轉做兼職，「本來諗住話儲蓄嘅錢仲可以唔使咁急去搵正職」。
不過，樓主早前不幸遇騙，在二手買賣平台「被人呃晒」全副身家，樓主不想詳談細節，她已經報案求助，卻明白「呢啲騙案都話好難追得返，仲要係呢個年代，啲錢邊有咁易搵得返」。
臨近生日望可以放下執念
樓主在帖文中表示，經歷大約2個月沉澱，「由感到傷心，慢慢變成無奈接受，面對現實，又感到抑鬱，慢慢變成憤怒，以及失去夢想」。她慨嘆自己愚蠢，自己只能慶幸「仲年輕可以再賺返返嚟，至少冇負債」，樓主希望臨近生日前可以放低此事，「唔好成日會諗返起呢件事」。
受害人：唔會知道自己被詐騙
帖文引來許多網民留言，甚至質疑事件真確性，樓主再發帖文，解釋自己「有圖亦都有報案嘅文件」，只不過不想被人公開證據，「每次都覺得睇住呢啲證據相個心都好唔舒服」。她強調詐騙案受害人「係完全唔知道自己被詐騙，係知道嗰一刻，先至會被發現係詐騙」。
受害人批評騙徒「冇良心」
樓主更指，自己一直被教導「善良咁活着，做嘢要腳踏實地」、「人性本善」，但自己「腳踏實地搵返嚟嘅錢被人呃，我就覺得好唔甘心」，自己更因遇騙一事而被家人斥責，批評「生存咁艱難，啲騙徒究竟係點諗？咁冇良心嘅」。
事後被家人強迫到機場上班賺錢
樓主另發帖文，慨嘆事後被家人要求前往機場做保安，但來回時間和工時較長，沒有休息可言，而母親想盡快退休，批評女兒「唔捱得、賺唔夠多錢」，自己不知如何是好。
網民安慰：放個悠長假期先啦
大量網民了解完事件來龍去脈後，都留言安慰，表示「提自己，幸好是24歲的24萬，而不是60歲的600萬，相信自己，此24萬買的教訓將來一定幾十倍賺回來」、「無事的，節衣縮食，2年可以儲得返」、「又腰傷又遇騙，唔好被屋企人情緒勒索，放個悠長假期先啦！」。
香港警方曾追回$470萬騙款
騙案受害人愈早報案，愈大機會追回款項，香港警務處今年6月23日召開記者會，一名居於內地的女子陷入網戀投資騙局，被誘騙下載虛假投資應用程式，3個月內轉帳逾1,000萬港元到10個戶口，其間曾獲發97萬港元的「投資回報」，令她誤以為真，不斷加大投資金額」，最終無法取回任何款項。本港警方接報後和內地警方跨境執法，成功攔截約470萬港元的涉案贓款，同月22日合共拘捕69名涉案人士，牽涉一個洗黑錢集團及洗錢網絡，收取超過2億港元的騙款。
（Threads@maysea59）
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本港又出現新型騙局？這次是「搭枱黨」。有沙田街坊在社區群組發文，指母親獨自在好運中心1間陝西菜餐廳搭枱午餐時，同桌另外2名男食客疑設局「換單」，先將帳單放在母親身旁，又在母親埋單時訛稱她「攞錯單」，幸好母親未有中計。他擔心可能會有長者中招，「畀佢哋昆咗埋張2個人嘅單」。網民對此表現擔憂，「有啲老人家唔係咁精靈」。