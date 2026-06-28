24歲女返六休一儲$24萬！遇騙痛失全部積蓄　網民：仲年輕賺得返

騙徒無處不在，市民稍一不慎恐失去全副身家！本港1名女生在Threads發文表示，自己中學畢業就做兼職，之後做了2年全職工作，「返六休一」，由於工作勞碌，所以甚少花費，加上「由細儲到大」，畢生積蓄已達到24萬元，有時懷疑自己是否應該因夢想而儲錢，還是活在當下較好，但已工作到身心疲倦，包括有腰傷，所以2025年9月轉做兼職，「本來諗住話儲蓄嘅錢仲可以唔使咁急去搵正職」。



不過，樓主早前不幸遇騙，在二手買賣平台「被人呃晒」全副身家，樓主不想詳談細節，她已經報案求助，卻明白「呢啲騙案都話好難追得返，仲要係呢個年代，啲錢邊有咁易搵得返」。



樓主努力工作，返六休一，24歲時儲到24萬元。（AI生成圖片）

臨近生日望可以放下執念

樓主在帖文中表示，經歷大約2個月沉澱，「由感到傷心，慢慢變成無奈接受，面對現實，又感到抑鬱，慢慢變成憤怒，以及失去夢想」。她慨嘆自己愚蠢，自己只能慶幸「仲年輕可以再賺返返嚟，至少冇負債」，樓主希望臨近生日前可以放低此事，「唔好成日會諗返起呢件事」。

受害人：唔會知道自己被詐騙

帖文引來許多網民留言，甚至質疑事件真確性，樓主再發帖文，解釋自己「有圖亦都有報案嘅文件」，只不過不想被人公開證據，「每次都覺得睇住呢啲證據相個心都好唔舒服」。她強調詐騙案受害人「係完全唔知道自己被詐騙，係知道嗰一刻，先至會被發現係詐騙」。

樓主不幸遇到騙，在二手買賣平台「被人呃晒」全副身家。（AI生成圖片）

受害人批評騙徒「冇良心」

樓主更指，自己一直被教導「善良咁活着，做嘢要腳踏實地」、「人性本善」，但自己「腳踏實地搵返嚟嘅錢被人呃，我就覺得好唔甘心」，自己更因遇騙一事而被家人斥責，批評「生存咁艱難，啲騙徒究竟係點諗？咁冇良心嘅」。

事後被家人強迫到機場上班賺錢

樓主另發帖文，慨嘆事後被家人要求前往機場做保安，但來回時間和工時較長，沒有休息可言，而母親想盡快退休，批評女兒「唔捱得、賺唔夠多錢」，自己不知如何是好。

樓主百感交集，由傷心到無奈接受，同時感到抑鬱憤怒，而且失去夢想，感嘆自己愚蠢。（AI生成圖片）

網民安慰：放個悠長假期先啦

大量網民了解完事件來龍去脈後，都留言安慰，表示「提自己，幸好是24歲的24萬，而不是60歲的600萬，相信自己，此24萬買的教訓將來一定幾十倍賺回來」、「無事的，節衣縮食，2年可以儲得返」、「又腰傷又遇騙，唔好被屋企人情緒勒索，放個悠長假期先啦！」。

警方港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙（左）及商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘交代詐騙案件。（資料圖片/黃偉民攝）

香港警方曾追回$470萬騙款

騙案受害人愈早報案，愈大機會追回款項，香港警務處今年6月23日召開記者會，一名居於內地的女子陷入網戀投資騙局，被誘騙下載虛假投資應用程式，3個月內轉帳逾1,000萬港元到10個戶口，其間曾獲發97萬港元的「投資回報」，令她誤以為真，不斷加大投資金額」，最終無法取回任何款項。本港警方接報後和內地警方跨境執法，成功攔截約470萬港元的涉案贓款，同月22日合共拘捕69名涉案人士，牽涉一個洗黑錢集團及洗錢網絡，收取超過2億港元的騙款。

（Threads@maysea59）

其他報道：新型騙局！沙田疑現搭枱黨 婆婆午膳被2男設局換單 幸醒目智破

本港又出現新型騙局？這次是「搭枱黨」。有沙田街坊在社區群組發文，指母親獨自在好運中心1間陝西菜餐廳搭枱午餐時，同桌另外2名男食客疑設局「換單」，先將帳單放在母親身旁，又在母親埋單時訛稱她「攞錯單」，幸好母親未有中計。他擔心可能會有長者中招，「畀佢哋昆咗埋張2個人嘅單」。網民對此表現擔憂，「有啲老人家唔係咁精靈」。



樓主母親近日在沙田好運中心1間陝西菜餐廳搭枱午餐，疑遇「搭枱黨」。（資料圖片）

樓主母親去結帳時，2男聲稱她「攞錯單」，幸好未有中計。（AI生成圖片）

全文：新型騙局！沙田疑現搭枱黨 婆婆午膳被2男設局換單 幸醒目智破