八旬退休教師墮投資騙局失50萬日圓　分析揭高學歷長者孤獨易中招

老人家未必懂得最新詐騙手法，容易成為騙徒目標。日本理財規劃師青山創生分享一宗個案，82歲佐久間寛治（化名）退休前是高中男教師，妻子5年前過世，獨自住在鄉下舊屋，每月可領13萬日圓（約6,200港元）退休金。寛治的62歲兒子健一（化名）是銷售員，需要公司定期續約才能有工作，每月都會向父親寄3萬日圓（約1,400港元），而且父子每月定期致電保持聯絡，豈料一則通話，令到健一不得不返回鄉下探望老父。



寛治開心致電兒子，聲稱「下個月不用再寄錢了，我做了一筆小投資，賺了不少錢」。（AI生成圖片）

父親︰下個月不用再寄錢了，我做了一筆小投資

寛治有次致電給健一，開心聲稱「下個月不用再寄錢了，我做了一筆小投資，賺了不少錢」，聲線更比平常更洪亮。健一大感疑惑，因父親40多年來持續記錄家人收入和支出，對投資沒有興趣，父親更稱「見面的時候再跟你說吧，別擔心」。

筆記詳細記錄收益計算

掛斷電話後，健一告知妻子，連妻子都覺得奇怪。健一懷疑老父遇上投資騙案，決定周末返回老家。

當進入客廳時，健一見到桌上擺滿許多宣傳單，內容提及「每月保證3%收益」，旁邊則是父親的筆記，記錄收益計算「初始投資50萬日圓（約2.4萬港元）變77萬日圓（約3.69萬港元）、「未提取27萬日圓（約1.29萬港元）利潤」、「計劃下個月追加投資100萬日圓（約4.79萬港元）」。

自稱是「投資大師」的年輕人每周上門探望寛治，他們一邊喝茶，一邊聊天，「投資大師」詳細講解投資技巧。（AI生成圖片）

不相信自己遇騙

寛治表示，大約3個月前，有自稱「投資大師」的年輕人致電給他，對方之後每周上門，他們一邊喝茶，一邊聊天。「投資大師」詳細講解投資技巧，寛治更形容「我投資前認真研究過的」。

健一脫口而出表示「爸，那是騙局」，寛治反駁「你在說什麼？我以前是老師，我有分辨能力」。

兒子報警確認父親受騙

健一在宣傳單上搜尋公司名稱，發現並非金融廳的註冊企業，繼而撥打消費者熱線188，熱線人員了解事件後，直指「這些都是典型的投資騙局特徵，你們應該立即報警」，健一隨後報警，確認有多宗類似案件報案，寛治才恍然大悟，承認自己被騙。

寛治一來感到孤單，二來想做事件證明自己價值，所以墮入騙局。（AI生成圖片）

老父感到孤單兼想證明自己價值

當晚健一留在老家，發現老父今年只是收到3張由以前學生寄出的新年賀卡，父親當年仍執教時，總會興高采烈地朗讀收到的新年賀卡，甚至笑言「今年有300多張」。健一每月返回老家一次，但騙徒每周上門，相信老父一來感到孤單，二來想做事件證明自己價值，所以墮入騙局。

兒子答應每周致電父親一次

翌日早上，寛治眼眶含淚形容騙徒「真的認真聽我說話，包括當老師時的經歷，還有你母親的事」，甚至打算如果投資成功，他就可以將兒子寄給自己的款項歸還，甚至掃墓時可以向妻子獻上更好的鮮花，「我想做點什麼有用的事，對不起」。健一聽到大感心酸，答應以後每周都會致電給父親，寛治表現驚訝，然後輕輕點頭。

根據日本警察廳2018年發布的調查，95.2%受害者表示認為自己「不會受騙」，毫無根據地認為「這種事不會發生在我身上」。（AI生成圖片）

調查顯示逾九成五受害人以為自己不會受騙

回家後，健一諮詢專門研究金融詐騙的理財規劃師永瀨財也（化名），根據日本警察廳2018年發布的調查，96.9%受害者事前知道詐騙手法，但都仍然遇騙，95.2%受害者表示認為自己「不會受騙」，這是心理學中所謂的「樂觀偏差」，毫無根據地認為「這種事不會發生在我身上」。

金融知識高不代表不會誤墮騙局

美國證券交易商協會（NASD）2006年的一項調查顯示，投資騙案受害者對金融知識的正確回答率為57.75%，非受害者的正確率則為4%，受害人金融知識水平明顯更高，報告總結「金融知識教育固然必要，但不足以預防詐騙」。報告更強調騙徒會設下「專家陷阱」，盡力讚揚受害人專業知識，令到受害人受到肯定，繼而墮入騙局。

健一每逢周日晚上都會致電給父親，大約5分鐘，比任何防詐騙措施都更有效。（AI生成圖片）

美國金融業監管局︰社會孤立是長者遭受金融剝削的主要原因

永瀨指出，美國金融業監管局（FINRA）和其他機構曾發表聯合聲明，指出「社會孤立是長者遭受金融剝削的主要原因」，若不填補孤獨感，任何防禦措施都無法發揮效用，家屬需要填補老人家孤獨感，包括每周一次的簡短電話、鼓勵他們前往社區支持中心和出席老人課程。

每逢周日晚上致電父親5分鐘

健一按照建議，現時每逢周日晚上都會致電給父親，大約5分鐘，比任何防詐騙措施都更有效。

（THE GOLD ONLINE）