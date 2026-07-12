港鐵男工人手推車搬木箱！目擊者嘲：就嚟推車魚蛋檔都可以搭地鐵

港鐵乘客不應攜帶大型行李上車，但「人類總要重複同樣的錯誤」。本港有網民在Facebook群組「西環變幻時」上載1張照片，可見現場是港島綫列車車廂內，車窗外月台牆壁呈淺紫色，相信是西營盤站，有1名中年男工人身穿沾了泥土的水鞋和褲子，站在車門前扶着手推車，車上有1個大木箱，箱身殘舊，有白色灰塵和刮痕



樓主在帖文口朝諷「就嚟流動推車魚蛋檔都可以搭地鐵」，又指阻礙其他乘客「去到中環金鐘，人多逼到爆，勁阻埞」。



1名中年男工人扶住手推車，車上有一個大木箱，箱身殘舊，有白色灰塵和刮痕。（Facebook群組「西環變幻時」圖片）

網民建議：好心叫車啦

帖文引來許多網民討論，有人指「搬屋公司都要轉行搭地鐵」、「呢啲車轆到人哋隻腳，可大可小」、「好心叫車啦，港鐵唔係畀你車工具，自私精」、「就快可以喺車廂開餐」。

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

列車車窗外月台牆壁呈淺紫色，相信列車駛至西營盤站。（資料圖片）

持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Facebook群組「西環變幻時」）

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港鐵對行李大小設有限制，明文禁止乘客攜帶大型行李上車，但不時有人勿視規定，搬運巨大物品上車。有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，顯示車廂內近車門位置有1個木櫃，1名挺着大肚腩的中年男子與同行女伴站在櫃旁，木櫃與一般成年人高度相若，與車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高。當時有1名港鐵職員到場了解，站在該對男女的對面，不排除正阻止他們搬櫃乘車。



車廂內的木櫃與一般成年人高度相若，和車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高，當時有港鐵職員正到場了解。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民根據現場環境，估計現場是港鐵柴灣站。（網上圖片）

每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。（示意圖/資料圖片）

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