港鐵非禮？阿叔貼近女乘客背脊　疑作不雅動作　女生挺身喝止獲讚

搭乘公共交通工具要提高警覺，以免被有心之人「博懵抽水」！有女生在社交平台發文，指近日搭乘港鐵時，有阿叔上車後不斷貼近她方向，她為求自保只好抬起手肘，和對方保持距離。惟之後阿叔走到另一旁，用正面貼近另一名女乘客背面「喺度磨」，但當時車廂明顯還有空位，形容對方動作可疑，更曾用手「𢯎個下體」，於是喝止對方，並表明她已經錄下證據，警告對方勿再做出以上行為，同時提醒女士們在公共交通工具不要只顧看手機，「望多啲周圍」。



許多網民認為大叔存心非禮，「你都未講佢已經行返後啲」、「附近又有人睇住都夠膽咁做」、「真係好X噁心」，並欣賞樓主挺身而出指正，「呢啲仆X阿叔係要出聲X」、「簡單一句話已經阻止到更壞情況發生，足夠令到阿叔知難而退」。



有阿叔搭乘港鐵時，被懷疑存心貼近女乘客「博懵抽水」。（「threads＠hiutung_1119」圖片）

有阿叔搭乘港鐵時，被懷疑存心貼近女乘客「博懵抽水」。（「threads＠hiutung_1119」影片截圖）

港鐵車廂擠迫 阿叔不斷貼近感不適

「警世！女生要保護自己！」有女生於周五（3日）下午在threads發布影片和照片，透露在中午時份搭乘港鐵，到深水埗站時因有較多乘客上車，導致車廂較為擠迫，她理解人多「（大家）距離會貼得比較近」，但1名大叔上車後不斷貼近其方向，她形容當時「直覺有少少唔對路」，所以作出「防禦姿勢」，抬起手肘以便自己和對方保持距離。

阿叔貼近女乘客背脊 疑作出不雅動作 女生挺身喝止

樓主指，之後乘客陸續下車，見大叔亦站到另一邊，便放下戒心未有為意。詎料及後發現大叔貼近前方1名女乘客「喺到磨」，更曾經用手「 𢯎個下體」。片中顯示，該大叔貼着前方女士背脊，雙方中間幾乎沒有任何空位，但其實當時車廂明顯不算擠擁，樓主見狀即時鼓起勇氣，指向對方並質問「叔叔，其實你貼咁近做咩呢？後面咁多位企」，對方聞言即時後退，隨即與女乘客保持適當距離，而樓主亦向叔叔表明她手機有拍下證據，警告對方勿再作出以上行為。

叔叔，其實你貼咁近做咩呢？後面咁多位企！ 樓主質問大叔

該阿叔貼着女乘客背脊，雙方中間幾乎沒有任何空位，但其時車廂明顯不算擠擁。（「threads＠hiutung_1119」影片截圖）

樓主見狀質問，「叔叔，其實你貼咁近做咩呢？後面咁多位企」。（「threads＠hiutung_1119」影片截圖）

阿叔聞言即時後退，與女乘客保持適當距離。（「threads＠hiutung_1119」影片截圖）

目擊女生公開片段 提醒女士勿顧看手機：要望多啲周圍

事後樓主提醒該女乘客「小心啲個叔叔」，因為當時車廂大部分人都留意到她喝斥大叔，有乘客亦幫忙叫其他人「企開啲」，以便大家有適當社交距離。她藉由影片呼籲，女生們搭乘港鐵時要多加提防「望多啲周圍」，不要只顧看手機，以免被人有機可乘。

網民認為大叔存心「抽水」：真係好X噁心

帖文引來極大迴響，不少網民批評阿叔借機「抽水」行為，「不知所謂」、「真係好X噁心」、「好明顯非禮，你都未講佢已經行返後啲」、「黐X線，咁多位，附近又有人睇住都夠膽咁做」、「直頭（要）大大聲：『阿伯，你抽水博懵呀？尊重吓女性，尊重吓自己啦！』」、「邊個老豆、阿公、阿爺，自己認領返」，又提醒女士們在人多擠迫的地方要小心，「宜家好多麻甩佬借頭借路楷油」、「我宜家上車會將斜孭袋擺籮友位保護自己」。

網民感激樓主挺身而出：足夠令阿叔知難而退

留言區亦不乏讚揚樓主見義勇為舉動，「多謝你咁勇敢挺身而出！」、「呢啲仆X阿叔係要出聲X」、「簡單一句話已經阻止到更壞情況發生，足夠令到阿叔知難而退，亦都冇令到當事人難堪同尷尬」、「有禮貌地話佢已經好俾面，眼見愈來愈多呢啲無賴，大家真係不能再忍啦」、「我中學時都試過喺地鐵俾核突佬咁樣非禮，但嗰陣著住校服又細膽，最後落車同同學一路講一路喊」。樓主事後再貼出截圖，指已經由網上平台向警方報案。

樓主貼出截圖，指已經由網上平台向警方報案。（「threads＠hiutung_1119」截圖）

相關文章：博懵？女生乘小巴遇阿伯這樣坐 1舉動被指存心抽水 網民教反擊

見到後生女想伺機博懵？有女生分享日前搭乘小巴遇到「變態阿伯」，指對方在她上車後，仍將雙腿、全個身軀靠向其方向，即使她禮貌請阿伯「坐入啲」，對方只稍微移動，加上她不停躲避退縮，避免和他有直接接觸，但阿伯屢次貼近，覺得被有意「抽水」，故發文大吐苦水。



許多網民覺得阿伯根本是「博懵」，「明顯係鹹濕伯父恰你唔敢出聲，喺度抽水」、「呢啲老不X係欺善怕惡」，同時指出樓主不應躲避，「呢啲人你愈縮佢愈興奮」、「要好好保護自己啊，你唔需要鬧佢，但要清楚、明確咁大聲表明態度」、「佢掂到妳的話，直接大嗌非禮」。



有女生搭乘小巴時遇到鄰座阿伯打側坐，對方不停靠近，疑有意「抽水」。（「threads＠cottoncarmen」圖片）

乘搭小巴遇到阿伯打側坐

該女乘客在threads帳號發帖，透露日前搭乘小巴時，不幸遇到「變態阿伯」。她指，當時全車只剩下一個座位，坐下前已經禮貌地請坐靠窗邊位的阿伯「坐入啲」，詎料對方稍微移動一下，之後「成程車又坐返過嚟」。加上她已經不停躲避退縮，但阿伯不斷貼近，覺得對方故意「抽水」，因此大呻「我連三分一位置都坐唔到」。

阿伯打側身這樣坐 女生退縮不斷貼近

從樓主上傳2張照片可見，她當時坐在近通道的座位，旁邊阿伯手持1袋環保袋，但他將雙腿、甚至全個身軀都完全靠向樓主，導致她根本無法坐直，而為避免和阿伯有直接接觸，她只能將雙腳移向通道。不過仔細留意，阿伯前方乘客的椅背明顯靠後挨，未能肯定阿伯到底是因為空間不足，抑或另有所圖。

阿伯手持環保袋，將雙腿、甚至全個身軀完全靠向樓主，導致她無法坐直，雙腳被迫移向通道。（「threads＠cottoncarmen」圖片）

網民覺得明顯「博懵」：恰你唔敢出聲

不少網民都覺得阿伯是存心「博懵」，「好彩你唔係坐入面」、「明顯係鹹濕伯父恰你唔敢出聲，喺度抽水」、「呢啲老不X係欺善怕惡」、「擺明索油啦，如果係男人佢會唔會咁坐」、「宜家真係好X多倚老賣老嘅傻X」、「佢咁樣坐完一程車，祝佢腰骨歪兼生骨刺」。

有人覺得樓主不應躲避，「呢啲人你愈縮佢愈興奮」、「要大聲鬧個阿伯，只要你唔尷尬，尷尬就係阿伯」、「大聲講阿叔你係咪俾咗兩個位錢」、「『阿叔你坐好啲好唔好呀，坐到過晒界』，亦可以起身去問吓其他男士可唔可以同你換位」、「擘大隻腳迫返佢」。

（內容已獲「hiutung_1119」授權）