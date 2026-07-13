沙田怪事？商場散落100元紙鈔無人執　網民拆解原因恐怖:千萬別撿

【香港怪事／細思極恐／跌錢黨／詐騙】沙田街坊注意！有香港男生於網上沙田群組發布相片，顯示沙田禾輋廣場地上散落多張100港元紙鈔，卻沒人撿取，相當奇怪，質疑是「跌錢黨」。



事件引來網民熱議，有人建議交往禾輋警署，但亦有網民猜測更恐怖原因，警告千萬不要撿起，「千萬不要掂他的錢，不知是不是碰瓷！」、「借運？」、「有機會係邪術，千祈唔好執呀！」、「會唔會係求救訊號」。



有香港男生發布相片，顯示沙田禾輋廣場地上散落多張100港元紙鈔，卻沒人撿取，相當奇怪，質疑是「跌錢黨」。（AI生成圖片）

路上的錢不要亂撿。該香港男生於7月11日於Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」發布2張相片，指沙田禾輋廣場出現「跌錢黨」。

沙田禾輋廣場100港元紙鈔散落地上無人撿 目擊者憂「跌錢黨」

從相片見到，沙田禾輋廣場當時人流不多，日本城對出附近地上散落4張100港元紙鈔，分開排列，不知「失主」是誰，亦沒人撿起。

沙田禾輋廣場當時人流不多，日本城對出附近地上散落4張100港元紙鈔。（Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」）

沙田禾輋廣場當時人流不多，日本城對出附近地上散落4張100港元紙鈔。（Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」）

網民猜測原因比「跌錢黨」更恐怖：千萬不要撿起

網民看過帖文議論紛紛，有人建議撿起交往警署，「執錢，攞去禾輋警署」、「商場有CCTV，應該只係唔小心跌咗錢唔知」。

不過亦有網民猜測更恐怖原因，警告千萬不要撿起這些紙鈔，「千萬不要掂他的錢，不知是不是碰瓷！」、「降頭？」、「借運？」、「有機會係邪術，千祈唔好執呀！」、「會唔會係求救訊號」。

有網民猜測恐怖原因，警告千萬不要撿起這些紙鈔。（Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」）

「跌錢黨」曾活躍香港 2017年2男專呃長者騙去生活費養老金

翻查資料，香港過往曾有「跌錢黨」出沒。2017年，警方於天水圍拘捕2名男子，分別為持雙程證62歲陳姓內地男子及1名59歲徐姓本地男子，懷疑2人以「跌錢黨」手法在多區犯案。

2017年，警方於天水圍拘捕2名男子，分別為持雙程證62歲陳姓內地男子及1名59歲徐姓本地男子，懷疑2人以「跌錢黨」手法在多區犯案。（資料圖片）

2名男子鎖定剛於銀行或櫃員機提取金錢的長者為獵物，主要以「跌錢黨」手法行騙，其中1人首先向受害人訛稱於附近拾獲金錢，並向對方提出平分金錢，其後將受害人帶到較僻靜的地方如後樓梯或後巷，此時第2名賊人出現並稱遭人取去金錢，要求向受害人搜身以證清白，並在搜身期間取去受害人財物後逃走。受害人年齡介乎78至100歲，13宗案件共損失約6萬元，部份受害長者被騙去生活費及養老金。

受害人年齡介乎78至100歲，13宗案件共損失約6萬元，部份受害長者被騙去生活費及養老金。（資料圖片）

拾遺不報可犯盜竊罪監禁10年

另提提大家，在香港，「執錢」（拾獲財物）並據為己有屬於刑事罪行，可能觸犯《盜竊罪條例》（第210章）中的「盜竊罪」。根據法律，若未能將拾獲的金錢交還失主或報警，最高可被判監禁10年。故如果撿到金錢，應立即交予警署。