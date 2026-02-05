尖沙咀見這東西不要撿！港男遇「觸碰型陷阱」騙財　機智1招脫困

【詐騙／騙案／碰瓷黨】香港出現新型「觸碰型陷阱」？有男網民於社交平台Threads發警世文，指在尖沙咀海旁跑步時，有男子聲稱其電話被他撞到跌落地上，要求他賠償，更想誘使他拿着電話，幸他機警以1招化險為夷，成功自救，又提醒「年近歲晚，騙徒特別多，大家小心」。



事件引來網民熱議，大讚事主「醒目」，「而家騙子無處不在」、「謝謝分享……真要小心提防！」。亦有網民建議下次要報警處理。



有男網民指，於尖沙咀海旁遇到疑似新型「碰瓷黨」。（資料圖片）

「各位小心碰瓷黨的出現！」該男網民於threads發帖文，指1月30日在尖沙咀跑步，到尖東海旁位置有1名操廣東話男子指控被他碰跌電話，要求賠償，「佢即場開部電話畀我睇，話只係有聲音但畫面沒有。理論一輪，佢話佢自己都有錯要求每人負責一半的維修費」。

樓主提醒，「年近歲晚，騙徒特別多，大家小心」。（資料圖片）

被指撞跌電話損壞索償 港男機智1招脫困

樓主察覺有異，心生一計「脫困」，「我話我當時所有我的財物不在我身邊，要回去GYM Room（健身房）取。當然我在耍他啦」。男子見狀要求他「攞住佢（男子）部電話」，惟樓主機警拒絕，以免留下指紋，百詞莫辯，「我話你自己放低就算啦，我唔會接觸你的電話」。

事主：年近歲晚騙徒特別多，大家小心

最終樓主從商場另1邊離開，成功擺脫男子。他補充，該男子操廣東話，「口音似香港人。但佢幾次話聽唔明我講乜，懷疑佢不是本地人」，提醒其他人「年近歲晚，騙徒特別多，大家小心」。

網民大讚樓主機智「醒目」，又感嘆騙子無處不在。（Threads@jonpoon1204）

網民讚事主醒目 建議報警

網民看過帖文議論紛紛，大讚樓主機智「醒目」，又感嘆騙子無處不在，「真的要小心」、「如果有人攞隻明朝古碗出來，行過又話我撞跌，我咪要賠兩億」。

另有網民建議樓主下次要報警處理，「叫你幫手無錢搭車/買飯，話你跌錢，話你整爛佢嘅嘢，喺街碰到呢啲，一律話報警」、「報警，死都唔會賠，叫佢民事索償我囉」，樓主則回覆「下次再遇到我會這樣做」。

