九龍塘新騙案？男子求借衛生巾予女友　目的細思極恐　事主：驚險

九龍塘出現新型拐騙案？有香港女生於Threads發文表示，她日前經過住宅區時，有1名跑步男子表示其女朋友突然「嚟M（月經）」，問她借衛生巾（M巾），她不虞有詐借出一塊衛生巾，詎料對方竟因1理由拒要，令她感覺有異。



帖文引來網民熱議，不少人驚呼「恐怖」、「仲有時間揀三揀四？」、「個男人超可疑」。也有多名網民指出，內地曾發生類似「男人求助幫送衛生巾，真實目的讓人不寒而慄」騙案，提醒小心，「話自己女朋友喺廁所第幾格，叫人幫手拎M巾畀佢女朋友，跟住整暈就捉走咗個女仔」。面對驚險驚歷，樓主回覆提醒，「所以大家平時要小心，特別係女仔，借M巾都會俾人詐騙」。



翻查資料，內地曾網傳有男歹徒要求落單的女生「幫忙送衛生巾」為名，誘拐女生到偏僻處打劫或性侵，甚至有同黨接應作出更多不軌企圖，故網上有人拍片呼籲女性小心，不要中計，否則恐怕「去了都有可能回不來」。



「好鬼（好可疑）！」該香港女生於2025年12月30日在Threads發布帖文，指有「跑緊步」的男子走近聲稱「佢女朋友喺前面突然間嚟M」，問她借「M巾」。

男子獲借衛生巾竟因1理由拒要 事主：好可疑

樓主見狀從手袋取出一塊「M巾」，沒想到男生竟然拒要，「佢話呢隻唔係長款唔夠厚，唔啱用，唔要」，令樓主大感奇怪，「突然間嚟M，邊個會理夠唔夠長，有得墊咩長度都要啦」。

網民呼恐怖 警告不要借

網民看過帖文議論紛紛，不少人驚呼「恐怖」、「仲有時間揀三揀四？好心佢就去自己買啦」、「身為一個男人，你攞一包畀佢，佢都會知呢隻唔夠長？」、「就算係女人都未必識，咁多款點知得晒。同埋真係急用的話有M巾都偷笑啦，個男人超可疑」、「佢識睇呢款唔夠厚都好得人驚」。

也有大批網民提醒樓主小心受騙，「有機會係博你話冇M巾喺身，然後順勢話自己呢身裝束冇帶錢，問你借錢買」、「如果同你講女朋友喺邊個廁所，問你可唔可以幫手拎畀佢，千萬唔好跟住去！」、「之前睇啲短片有啲騙案類似咁樣，話自己女朋友喺廁所第幾格，叫人幫手拎M巾畀佢女朋友， 跟住個廁所係佢同伴嚟，然後整暈就捉走咗個女仔」。

網民指是慣犯

亦有網民表示該男子可能是「慣犯」，「我之前喺九龍塘遇過一模一樣嘅事，之後上網search都係呢一帶」，樓主驚訝回覆，「吓！原來係慣犯」，直呼驚險。

另有網民指出，「同樣在九龍塘，我之前都有遇過，喺葵興附近，個跑步男人問我借M巾話佢女朋友嚟M流咗好多血，叫我跟佢去廁所我feel到唔對路奇X怪怪即刻跑走咗」、「我都遇過！個男人話女朋友喺前方洗手間來M。結果：我被騙40蚊」。樓主回覆提醒，「ok，所以大家平時要小心，特別係女仔，借M巾都會俾人詐騙」。

內地頻傳同類事件 網傳短片教女性如何應對

內地網上早已流傳「幫忙送衛生巾」騙案，指有男歹徒專門覷準落單女生，向對方表示有女親友突然月經來潮，現時躲於洗手間，詢問對方有否衛生巾可借來應急。因為歹徒是男性，不方便進入女廁為由，故順理成章要求女生跟隨自己到遠處的洗手間，途中則伺機探聽女生資料，然後伺機行騙、打劫，甚至作出性侵。有網民更指歹徒可能有同黨接應，故單身女子切勿在街上輕易相信別人，「一時做好心，自己的人生就毀了」，故只可借出衛生巾，或指示對方到哪裏買衛生巾，更可以叫對方找其他人幫忙，但切勿跟隨對方走，否則恐怕「你現在去了都有可能回不來」。