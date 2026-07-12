有片│港鐵輪椅大叔站起身推車落電梯惹質疑　網民揭心酸原因獲撐

港鐵出現離奇事件？本港社交平台Threads流傳影片，港鐵葵興站有乘坐電動輪椅的大叔，站起身並推輪椅乘搭扶手電梯落大堂，然後迅速坐上輪椅離開。拍攝影片的目擊者揶揄，「勁開心，見證到神蹟」。



影片引來網民熱議，有人譏諷「世界真奇妙, 成日有醫學奇蹟發生」、「黐X線，呢架車都唔應該落扶手電梯啦」，又質疑是否「呃傷殘津貼」。不過有不少網民「解畫」列出心酸原因，指大叔可能是「隱性殘疾」，隨即風向逆轉引來大批網民同情，「坐輪椅唔等於癱瘓，佢哋可能因為嚴重關節退化、心肺問題或神經受損，行到幾步但根本無法行長途。用你狹隘嘅認知去公審人哋嘅隱性殘疾，真係好無知」。



（Threads@__ycf__）

港鐵「輪椅大叔」推輪椅落扶手電梯 目擊者：見證神蹟

「勁開心，見證到神蹟」。有乘客於7月7日在Threads發布影片，指港鐵葵興站連接月台與大堂的升降機損壞停用，有1名坐電動輪椅大叔在月台經過時，職員建議他可以到大窩口站出閘，然而大叔繼續坐輪椅往扶手電梯，職員提醒「落唔到去㗎喎，好危險！」，詎料大叔回應「我起身落到去囉」後，真的站起身推輪椅乘搭扶手電梯。

樓主目擊全程感到震驚，「勁搞笑……真係推架車落去！」，揶揄「叔叔真厲害，果然係車手，大家幾時買返部？」。

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影片直擊！大叔迅速坐上輪椅離開

從影片看到，站起身的大叔以小跳步方式拉輪椅離開扶手電梯。輪椅停泊好後，大叔即快步坐上輪椅，往出口離開，動作迅速。

（Threads@__ycf__）

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網民質疑呃傷殘津貼 嘴「成日有醫學奇蹟發生」

網民看過影片議論紛紛，有人譏諷「神蹟」、「世界真奇妙，成日有醫學奇蹟發生」、「真係有人夠薑」、「黐X線，呢架車都唔應該落扶手電梯啦」、「大把人當電動車用，但上落車又要人服侍佢」，又質疑是否「呃傷殘津貼」。

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心酸原因或「隱性殘疾」惹熱議 網民風向逆轉：勿用健全視角審視有需要的人

不過，有多名網民「解畫」列出心酸原因，指大叔可能是「隱性殘疾」，未知原因不應公審，「坐輪椅唔代表行唔到，可以因為行唔耐，手同背更加可以好好力 ，唔好咁無知啦」、「坐輪椅唔等於癱瘓：世界上大把人屬於有限度行走能力，佢哋可能因為嚴重關節退化、心肺問題或神經受損，行到幾步但根本無法行長途。電梯壞咗逼不得已起身推車，只係反映設施故障嘅無奈，而唔係證明佢係騙子。用你狹隘嘅認知去公審人哋嘅隱性殘疾，真係好無知」、「唔好用自己健全嘅視角去強加喺有需要嘅人身上，好肉酸」、「其實有時坐輪椅真係唔代表行唔到，我婆婆行到但係因為年紀大同埋腰痛，所以唔可以行太耐都會坐輪椅，必要時我哋都會叫佢企起身方便上落」。

另有網民質疑大叔身手靈活，「見佢好靈活喎，又踎得低，又起到身」、「行唔得耐會唔會好似佢咁快嘅步速同反應？」，隨即有網民反駁，「段片短短十幾秒，咁短時間內可以與常人無異，但唔代表行多幾百米仲係會咁好狀態，身體係可以極速跌watt」、「行唔得耐靈活度係無問題架，係耐力問題咋，跑跑跳跳幾十秒無問題、但行幾個字就唔得」。

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2018年「輪椅男」2元搭巴士識行識走遭聲討 事主稱工傷無呃人

其實坐輪椅爭議問題已非首次發生。2018年曾有影片流傳，顯示有「輪椅男」坐輪椅落巴士後，突然站起來推輪椅過馬路，引起爭議，「輪椅男」被質疑是假扮殘疾人士「呃到盡」。

《香港01》記者事後找到主角「輪椅男」，他大嘆冤枉，並展示一堆文件，證實他是殘疾人士。他透露因工傷導致椎間盤移位，當時弄失了有殘疾人士身份的個人八達通，造成誤會。

醫生：神經線受壓情況嚴重或致永久影響

脊骨神經科醫生王俊華曾指出，椎間盤突出是指脊骨的骨與骨之間的軟組織因受壓力而突出，其原因可分慢性或急性導致，而視乎患處位於哪一截脊骨及嚴重程度，會影響腰、下盤或雙腿等部位的感覺及力量，嚴重者會不能正常行走，而如果神經線受壓情況嚴重或沒有得到適當治療，或會造成神經線壞死及肌肉萎縮等永久影響。王俊華指個案是否判定為殘疾人士應由署方決定，而如果醫院認為個案屬長期病患，應會定期為病人測試康復情況。

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。