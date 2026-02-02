新型詐騙？2男女稱大學玩遊戲求傳自拍照　網民點出破綻：係騙案

新型詐騙？有男網民在網上發文，呼籲大家小心，因他在鑽石山啟鑽商場遇到2位男女前來表示「玩緊大學啲game要儲物件」，要求樓主先問他取電話號碼傳短訊，然後再要求他自拍及傳送照片。樓主覺得實在太可疑，擔心是騙案而拒絕，並奉勸其他人小心不要中計。



有網民認為可能涉及詐騙，「就咁睇都似呃個人資料同埋樣」、「陌生人埋身冇好嘢」、「係條街到無喇喇叫你嘅，十成都係為利益，所有嘢都拒絕就得」，更指出當中有重大破綻「有排都未Ｏcamp，應該係騙案」。



樓主在商場被2名男女截停，報稱因玩大學遊戲，要求樓主傳短訊及自拍照給他們。（《飯戲攻心2》劇照）

商場內遭2男女截停 稱玩大學遊戲想取自拍照

「大家小心！！！」有男網在Threads上發警世文，提醒市民小心遇騙。他指1月21日下午在鑽石山啟鑽商場遇到一對男女，「玩緊大學啲game要儲物件，佢想先WhatsApp去hi我（想拎我電話？）然後叫我自拍（照片）WhatsApp畀佢」。樓主拒絕配合，而且認為「有自拍+電話號碼呢件事實在可以做太多野」，覺得十分可疑，「呢個年頭太多騙案，萬事都係小心啲好」。

樓主覺得取電話號碼及個人相片，「可以做好多嘢」，因而醒目地拒絕要求。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民都認為有伏，「唔使理佢，直行直過」、「有排都未Ｏcamp，應該係騙案」、「做得好！就咁睇都似呃個人資料同埋樣，有你樣＋電話號碼deep fake，可以做好多詐騙嘅嘢」。

網民遇類似手法 查出疑是詐騙

有人遇過類似情況，「早排都聽到同樣嘅case，不過係喺尖沙咀，手法一模一樣，又係借玩大學遊戲拎你電話，要你WhatsApp相俾佢」、「最近我都遇過都係話集齊唔同色既衫然後wts比佢，臨走仲會問你係咪單身，不過我反詐專家嚟，我用咗另一個電話wts返咗佢，之後我查咗佢個電話號碼係寫住交友詐騙9804XXXX，大家可以留意下」。

（Threads@lee_ho_bc_1919）