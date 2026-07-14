世界盃2026進行得如火如荼，四強賽將於7月15日及7月16日上演，但「賭波」必須克制！有自稱月入1.7萬元的男保安，在Threads發文大呻世界盃賽事未完，他已因「賭波」輸了30多萬元，甚至輸光身家，崩潰求救「可以點算？」。



然而這名保安一邊向網民「求救」，一邊卻執迷不悟急求一樣東西，令網民震驚，紛紛呼籲「收手」，「停，重新嚟過啦。賭波無問題，問題係你下注嘅錢超出你可承受範圍內」、「回頭是岸」、「賭海無涯，場賭必輸」、「戒賭唯一出路」。



有自稱月入1.7萬元的男保安，在Threads發文大呻世界盃賽事未完，他已因「賭波」輸了30多萬元。（AI生成圖片）

世界盃未完 月入1.7萬元保安賭波已輸30萬元求救

「真心問，世界盃都未踢完，已經輸咗三十萬可以點算？」這名自稱任職「高級保安」、月入1.7萬元的男子，7月10日在Threads發布帖文，大呻於世界盃「賭波」結果「輸晒（身家）」。

樓主表示，隨着世界盃開鑼，自以為「識少少波」，遂買幾場「過下手癮」，詎料「一路買一路輸」，目前已輸了30多萬元，泥足深陷。

樓主表示，隨着世界盃開鑼，自以為「識少少波」，遂買幾場「過下手癮」，詎料「一路買一路輸」。（路透社）

樓主表示，隨着世界盃開鑼，自以為「識少少波」，遂買幾場「過下手癮」，詎料「一路買一路輸」。（路透社）

仍執迷不悟 急問「下一場買咩好？」

樓主又說，身邊同事發覺他的情況，勸喻他不要再賭波，「同事見我日日對住部電話，都叫我唔好再買」，但他難以「抽身」，遂向網民求救，「我可以點算？」，然而樓主一邊「求救」，一邊卻又急問「下一場（世界盃比賽）到底買咩好？」，依舊執迷不悟。

樓主一邊「求救」，一邊卻又急問「下一場（世界盃比賽）到底買咩好？」。（Threads@lucas.noir.02）

網民震驚勸收手：回頭是岸

樓主賭波心態震驚網民，紛紛勸喻收手不要再賭波，「重新嚟過啦，賭波完全無問題，個問題係你下注嘅錢超出你可承受範圍內，你已經唔係過手癮，係以為『賭波可以發達』」、「要學識控制」、「回頭是岸」、「人工咁低就咪鬼學人賭咁大，做超級保安都唔掂，同埋唔好以為識少少波，你係唔識，收手喇」、「賭海無涯，長賭必輸，三十萬當讀多個社會大學戒賭學位」、「戒賭唯一出路，無運就係無運，唔好唔信邪，買100蚊1日都叫小玩，買多過100就戒啦」。

有網民列疑點質疑真偽

不過亦有網民發現，樓主於2026年6月曾發文聲稱自己已失業大半年，考慮與妻子一同開店賣二手衫，故質疑今次事件真偽，「大家睇完笑下算。content farm咁」、「堅定流啊，得萬七人工，夠膽死賭到咁大，輸成30萬，師兄，你真係膽生毛喎」。

病態賭博預防方法

根據本港衛生署網頁，要防止賭博行為陷入失控，最佳方法是及早認知初期迹象，包括「時常會賭博或想着賭博的事」、「經常單獨出現賭博場合，而且次數漸趨頻密」、「在賭博場合逗留的時間比原定時間長」、「用於賭博的時間比參與喜好活動的時間愈來愈多」、「因賭博而延誤上班或上學的時間」、「為賭博耗盡最後一分一毫」、「為了翻本，窮追不捨」、「因金錢問題與家人或朋友爭執」、「不會如實說出賭博的次數和賭博所花的金額」、「因賭博而出現情緒低落，煩躁不安，或失眠等問題」。

戒賭求助熱線：

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院平和坊：2827 4321（戒賭熱線：1834 633（按1字））

明愛展晴中心戒賭輔導服務： 2499 7828（戒賭熱線：1834 633（按2字））

工業福音團契問題賭徒復康中心：2798 0180（戒賭熱線：2748 7207）

錫安社會服務處勗勵軒戒賭輔導中心：2703 9893（戒賭熱線：2703 9811或1834 633（按3字））

路德會青亮中心：8108 3933（戒賭熱線：1834 633（按4字））

（Threads@lucas.noir.02）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。