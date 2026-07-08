公屋家訪新方法？房屋署突擊直入單位做2件事　拒絕開門後果嚴重

【公屋須知】為打擊濫用公屋，房屋署會定期或突擊家訪，但近日有「家訪新方法」？有居於沙田公屋9年的女住戶在網上公屋討論區發文表示，日前房屋署人員家訪時除了要求進屋巡查每個角落，還全屋畫圖，與以往只在門口查身份證不同，質疑是否房屋署家訪新方法。



帖文引來網民熱議，不少住戶表示同樣遇到，「早兩日就係，入屋畫圖，仲要開埋雪櫃睇有咩」、「呢幾年，耐唔耐都有家訪要畫圖，唔使擔心，正常程序啫」，亦有網民估計樓主是遭到別人舉報。



另有網民擔心難以分辨是騙徒還是房屋署職員，建議拒絕讓相關人員入內以保安全，「死都唔畀佢哋入」、「你私人地方，佢冇權入屋，除咗你批准之下」。但有網民引用《房屋條例》及「屋邨管理扣分制」反駁，房屋署職員執行職務時有法定權力進入公屋單位視察，如果租戶「死也不開門」阻礙房屋署職員工作，可能會被收回單位。



為打擊濫用公屋，房屋署會定期或突擊家訪。（資料圖片）

該名居於沙田公屋9年的女住戶於7月6日在Facebook群組「公屋討論區」發帖文，分享房屋署職員近日「突擊家訪」奇怪經歷。

公屋家訪新方法？房屋署職員入屋巡查+畫圖

樓主表示，以往房屋署職員只在門口檢查身份證，「所有住戶身份證ok」，但今次房屋署職員進入單位巡查每個角落及畫圖，「直頭入屋睇晒房、廚房，再畫圖？」，令她大感疑惑，遂向網民求教，「家庭無違規，但有人同樣試過嗎？」。

有居於沙田公屋9年的女住戶表示，日前房屋署人員家訪時除了要求進屋巡查每個角落，還全屋畫圖，與以往只在門口查身份證不同。（AI生成圖片）

其他公屋住戶分享同類經歷：仲要開埋雪櫃睇

帖文引來網民熱議，不少人表示有同類經歷，「早兩日就係，入屋畫圖，仲要開埋雪櫃睇有咩，之後佢話因發現我哋水錶異常無點郁，可能要水務署換，我話水錶喺出面佢唔郁唔關我事，佢話會報告返，不過唔明佢為乜要睇我雪櫃，怕冇人住？」、「呢幾年，耐唔耐都有家訪要畫圖，唔使擔心」、「唔使驚，正常程序啫」。

網民認為，如果樓主沒有違規，配合房屋署職員工作就沒有問題。（資料圖片）

網民：如沒有違規，配合房屋署職員工作就沒問題

亦有網民估計樓主可能被人舉報濫用公屋，「應該有人舉報」、「咁查，肯定有人報寸你有違反租约」，但認為如果樓主沒有違規，只需配合房屋署職員工作就沒有問題，「配合就得啦，家訪係正常㗎，有咩問題呢？」、「自從有拆主力牆事件後，所有公屋都要檢查、畫圖、檢查廚房防火門，都係件好事嚟，就係好多自私精擅自拆主力牆，不理其他人死活，我就話一旦發現拆主力牆、要重罰兼收屋、絕不可以姑息呢種自私精」。

拒絕房屋署職員進入單位？網民引用《房屋條例》指可能犯法

不過也有網民指出騙徒手法層出不窮，難以確定上門家訪的人是騙徒還是房屋署職員，建議拒絕對方入屋以策安全，「講真一樣嘢，你畀佢入屋，你點知佢係咪用假嘅房署職員工作證入屋打劫？」、「假職員點算？」、「其實佢租咗間屋畀你，就係你私人地方，佢冇權入屋，除咗你批准之下」。

妨礙房屋署職員執行職務後果嚴重。（AI生成圖片）

隨即有網民引用《房屋條例》及「屋邨管理扣分制」反駁，房屋署職員執行職務時有法定權力進入公屋單位視察，如果租戶阻礙房屋署職員工作，可能會被收回單位，「人哋工作上有需要先入，租嘅就好好配合，因為好有型咁阻住人做嘢而犯法就唔好啦」、「你拎返扣分制份文件，望望第19項，扣15分嘅抗拒或阻礙執行職務先，你可以唔畀佢（房屋署職員）入，但扣15分嘅時候唔好問點解」。

房屋署：會定期安排突擊家訪 核對登記戶籍資料、觀察單位住用狀況

房屋署回覆《香港01》表示，為確保珍貴的公屋資源得以妥善運用，房屋署會透過多種渠道核查公屋單位有否遭濫用；署方會定期安排突擊家訪，核實各單位實際住用狀況，職員會按實際情況彈性安排，於不同時段（包括星期六、星期日及公眾假期）進行突擊上門家訪，核實住戶居住情況及單位是否存在濫用情況。進行家訪期間，房屋署職員通常會由屋邨保安員陪同到訪，上門後會先向住戶出示職員證，清晰說明來訪目的，待住戶知悉後才進入單位展開調查。調查過程中，職員會要求住戶出示身份證明文件，核對登記戶籍資料，同時觀察單位內實際住用狀況，若住戶對上門職員身份存疑，可致電所屬屋邨辦事處核實查詢。

房屋署回覆《香港01》表示，為確保珍貴的公屋資源得以妥善運用，房屋署會透過多種渠道核查公屋單位有否遭濫用。（資料圖片）

房屋署亦會透過市民舉報、日常屋邨巡查等途徑收集懷疑濫用公屋個案。隨着《2025年房屋（修訂）條例》於2026年3月31日正式生效，嚴重濫用公屋行為已全面刑事化，新罪行包括分租或協助分租、將單位作非住宅或商業用途圖利而不居於單位，以及長期丟空或非經常居住等；新法例亦賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料，違例者一經定罪，最高可被判處罰款港幣50萬元及監禁1年。

房屋署提到，現屆政府上任以來，已成功收回逾10,200個遭濫用公屋單位，以每個新建公屋單位成本100萬元計算，節省超過102億元，金額相當於興建兩個大型公共屋邨。

妨礙房屋署人員執行職責可罰款及監禁

根據香港法例第283章《房屋條例》第22條「視察處所」，獲授權人員可隨時和為執行職務而進入和視察屋邨內任何土地；或委員會出售的任何土地或委員會已提名購買人的土地，而該土地為在讓與、轉易或放棄管有方面受限制者。任何人妨礙委員會或獲授權人員行使權力或執行職責，即屬犯罪，一經定罪，可罰款1萬元及監禁6個月。

根據「屋邨管理扣分制」，抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求，或房委會所制定的政策執行職務，會扣15分。（資料圖片）

公屋住戶阻礙執行職務可扣15分 2年內扣滿16分會被收回單位

而根據「屋邨管理扣分制」第19條，抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求，或房委會所制定的政策執行職務，會扣15分。如公屋／中轉屋住戶在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約／暫准證將被終止。

睇多啲：公屋悲歌｜住17年三代同堂 1心酸原因要交還 「天價還原」瘋傳

【公屋／公屋還原單位】公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，但原來不是自己裝修的部份，也需要自費還原。有港男於網上公屋群組發相發文，指由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨。而更令他驚訝的是，上手住戶留下的裝修部份也要他自費還原，結果11項還原改動共花費5位數字。



帖文引來網民熱議，認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」。也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。



公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，包括不是自己裝修的部份。（資料圖片）

公屋「天價」還原？該港男於9月30日（星期二）在Facebook群組「公屋討論區」以「今日住咗17年單位last day交吉」為首發相發文，透露由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨，「由我小六入伙到而家，曾經三代同堂，回憶返爺嫲瞓過嘅床，屋企一齊食飯嘅大廳，有點不捨」。

家中長者離世 變寬敞戶要交還公屋

公屋「交吉」，必須自費還原單位裝修，但令樓主驚訝的是，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈，「當時入伙廚房灶台、廁所洗手盆上一手已經改裝雲石台，房署問我屋企人要唔要接手我哋ok，而家交吉原來要照收還原費，廁所發黴爛咗自己換過都話唔係房署原裝門一樣要畀錢……」。

樓主驚訝，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主驚訝，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈。（Facebook群組「公屋討論區」）

至少11項改動要還原 金額5位數

從房屋署還原項目清單見到，樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等，還原費用總共39,563元。

樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等。（Facebook群組「公屋討論區」）

還原費用總共39,563元。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主強調，當時入住單位時，裝修費只需12萬元，不是「豪裝」，「其實同豪裝相距甚遠」。

網民指房屋署收費還原合理：維修責任問題

網民看過帖文議論紛紛，有人認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」、「當年收樓時一定唔會接手舊裝修，手尾長」、「$2-3000租，俾出面平咗一萬蚊一個月⋯⋯住咗17年，差額都200萬！賺咗啦！」。

網民認為房屋署收費還原合理。（資料圖片）

也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。