港鐵再出現「關愛座（優先座）」搶位爭議。本港社交平台Threads流傳影片，指港鐵港島綫列車內，有1名老伯為搶「關愛座」推開座位上的女童，遭女童父親拍片質問，「你做咩推我個女？關愛座小朋友可以坐㗎嘛！」。阿伯亦取出手機拍攝想反擊，惟遭女童父親以「鬼馬」方式「KO」，最終敗走頭也不回急步離開。雙方「交鋒」期間，女童全程笑容滿面，心情似乎未有受到影響。



影片引來網民熱議，大讚女童父親「做得好」，「好勇」、「反殺，勁」、「你兩個女有個挺身而出嘅爸爸，係驕傲係榜樣！」、「學到嘢 呢招高」、「完美擊破」。也有不少網民關注女童反應，大讚可愛又堅強，「小妹妹好高興咁」、「Cute」。



港鐵再出現「關愛座（優先座）」搶位爭議。（資料圖片）

關愛座（優先座）開放予有需要人士，並非老人專用座！女童父親於7月13日下午在Threads發布影片，公審乘搭港鐵時有阿伯推開其女兒搶坐「關愛座」。

港鐵阿伯推開女童搶坐關愛座 遭女童父親質問

影片長32秒，女童父親正在質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位，「呢個阿伯推我個女，佢仲話佢應該坐嘅，呢個關愛座」。阿伯沒有回應，取出手機拍攝情況，女童父親打趣表示「唔緊要，你想影我嘅話，影清啲」。

女童父親質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位。（Threads@goflex1008）

女童父親質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位。（Threads@goflex1008）

女童父親質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位。（Threads@goflex1008）

女童父親隨後再質問「你做咩推我個女，如果80歲需要坐，咁我咪畀你坐囉，你唔係推人個女吖嘛，係咪？關愛座小朋友可以坐㗎嘛，咁你推我個女做咩啊？」，疑似女童母親亦指摘「你唔係掂人㗎嘛，你咁樣推！」。

阿伯遭KO敗走 女童笑容滿臉

這時阿伯已經站起來，似不耐煩重複「得得得得得得得得得」，不過女童父親繼續嘮叨，阿伯最終「頂唔順」，趁列車駛到灣仔站，急步離開。影片至此結束。父親與阿伯「交手」期間，女童不時望鏡頭笑容滿臉，看來心情沒有受到事件影響。

阿伯最終趁列車駛到灣仔站，急步離開。（Threads@goflex1008）

阿伯最終趁列車駛到灣仔站，急步離開。（Threads@goflex1008）

網民讚女童父親做得好：完美擊破

網民看過影片紛紛批評阿伯推人搶「關愛座」離譜，「咁精壯邊使人讓啊，擺明蝦細路啦！」、「恃老賣老，其實想人尊重你之前先尊重別人，有禮貌地出句聲先，正常人都會讓你嘅」，又大讚女童父親「做得好」，「好勇」、「阿伯就係以為你會驚俾人開樣，點知你哋唔怕不單止，仲好主動合照，直接擊退阿伯」、「反殺，勁」、「你兩個女有個挺身而出嘅爸爸，係驕傲係榜樣！」、「學到嘢 呢招高」、「完美擊破」。

女童笑容滿臉惹關注：好堅強

也有不少網民關注女童反應，大讚可愛又堅強，「妹妹好開心咁笑」、「小妹妹好高興咁」、「Cute」。

不少網民關注女童反應，大讚可愛又堅強。（Threads@chris168168168）

港鐵範圍騷擾其他乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。

港鐵範圍騷擾其他乘客可罰款5,000元。（資料圖片）

普通襲擊有什麼刑罰？

而根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。另根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（Threads@goflex1008）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。