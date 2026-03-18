最慘六合彩│港女子選中$8000萬頭獎6個號碼　最終僅得$40仍感幸運

【六合彩／頭獎／彩金】今年12月6日（第26/029期）攪珠的六合彩頭獎彩金每注高達近8,000萬元。不過即使選中齊6個號碼，也未必是「幸運兒」。有女讀者向《香港01》報料，表示她於同1張彩票內買中該期六合彩6個主號碼，但因數字是分開幾注，最終未能中頭獎，大感無奈。雖然「失落」頭獎，女讀者仍因1事感到幸運，明言會「再接再厲」購買相同號碼。



26/029期六合彩頭獎1注中，每注派近8,000萬元。（資料圖片）

26/029期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第29期六合彩攪珠結果3月17日出爐，攪出號碼是16號、18號、22號、28號、45號、49號，特別號碼13號。頭獎1注中，每注派78,190,540元；2獎12注中，每注派505,290元；三獎283.5注中，每注派57,030元。

2026年第29期六合彩攪珠結果。（六合彩）

港女選中6個號碼 因1事沒有中頭獎

六合彩攪珠結果出爐，有人歡喜有人愁。讀者陳小姐向《香港01》表示，她選中今期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼是「分開幾注」，因此沒有中頭獎，感到無奈，「初初對飛都唔覺咩嘢，因為成日係咁差一兩個字，但對對下發現，點解全部中晒嘅，但就分開晒😑」。

幸仍獲40元彩金：中返個安慰獎都冇咁失望

從陳小姐提供圖片見到，她到馬會購買了4注實體彩票共40元，同1張彩票上的確有齊26/029期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼分布於3注不同號碼上，故沒有中頭獎。

從陳小姐提供圖片見到，同1張彩票上的確有齊26/029期六合彩頭獎6個號碼。（讀者提供）

不過因為6個號碼分開幾注購買，故沒有中頭獎。（讀者提供）

不過陳小姐仍感到幸運，事關她其中1注中了16號、18號和45號3個號碼，獲得俗稱安慰獎的七獎，彩金40元，「好彩都收返本，都中返個安慰獎都冇咁失望」，又笑稱「股神教條第一至三條：不要輸錢😤」。她又說，下期會再買同樣號碼，「陣間去收錢，再接再厲買返同一條飛（４注）」。

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