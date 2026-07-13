苦存32年嫁妝討不回　女兒告母親慘敗訴　官揭匯款記錄非關鍵證據

台灣台南一名劉姓女子與親生母親因「未來嫁妝」對簿公堂。據悉，劉女主張自32年前起，陸續匯款共360萬元（台幣，下同，約88萬元）委託母親代為保管作為未來「嫁妝」，不料事後討要遭拒，憤而提告。台南地方法院日前審結，認定劉女無法證明雙方有「寄放金錢」的約定，判決敗訴，母親無須返還該筆款項。



每月匯5萬「暫時寄放」代管嫁妝

示意圖（Unsplash@Ali Mkumbwa）

根據判決書指出，劉女從1994至1998年間，每月固定匯款5萬元（約1.2萬港元）至母親的郵局帳戶。當時雙方口頭約定，這筆錢只是暫時寄放在母親處代為保管，計畫作為她日後出嫁時的嫁妝。多年後，劉女要求母親歸還這筆累積達360萬元的資金，但母親卻拒絕承認有此約定。母女撕破臉，對簿公堂。

母辯：這是「孝親費」 已過求償時效

案經審理，劉女主張，雙方存在法律上的「消費寄託」關係，因此請求法院判令母親如數歸還。 面對女兒的指控，劉母則反駁，母女之間從未有過「代管嫁妝」的協議。她認為女兒過去匯入的款項性質應屬於「孝親費」、「生活扶養費」或單純的「贈與」，並非寄放。

此外，劉母也質疑部分匯款並非女兒本人存入，且金額與時間點均有出入。劉母更進一步主張，即便女兒真的有請求權，從當年匯款至今早已超過15年的法律消滅時效。

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光有匯款紀錄 難證明「寄託關係」

台南地方法院法官審理後表示，根據民法規定，若要成立「消費寄託」契約，主張的一方必須負起舉證責任。除了要證明有交付金錢的事實外，更重要的是必須證明雙方確實有「代為保管、日後返還」的共同意思表示。

法官認為，劉女雖然提出了匯款紀錄，證明確實有資金流入母親帳戶，但這僅能說明資金交付的事實。由於匯款的法律原因眾多，可能是為了給付孝親費、贈與、償還借款或單純的扶養，光憑匯款憑證無法推論出雙方存有「寄放金錢」的契約義務。

證據不足 女兒敗訴

最終，法院認為劉女未能提出除了匯款紀錄以外的有力證據，來證明母女間曾達成代管嫁妝的共識。在無法認定「消費寄託」關係存在的情況下，法官判決劉女敗訴，全案仍可上訴。至於時效抗辯的部分，因寄託契約本身已無法證明，法院則未再另行審理。

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