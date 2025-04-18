別讓父母知你人工！她曾被父母「搵笨」一招不傷感情擺脫父母依賴

說好的避風港？一名女網友在Dcard發佈貼文勸世，「過好自己的生活，為自己的人生、行為負責」。她透露自己曾經讓父母知道收入，結果被迫扛下家中多數支出，反觀收入不穩定的哥哥甚麼都不用做，還能收到父母給的零用錢。最後事主終於清醒，以被裁員為由「裝窮」，苦笑道，「他們不會心疼我沒關係，但（我）至少可以少付好多錢」。



若父母是苛索無度的類型，事主的方法或許也值得參考：（按圖了解）



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這位女網民表示以前賺多少都會老實跟爸媽說，後來父母總因為她賺得比哥哥多，所以甚麼費用都要她出，甚至還會認為「她要給哥哥錢」。長期吃虧後，她學會在父母面前裝窮，假裝被裁員在打零工，實際上本業是銷售員，近幾年發展得不錯已經買房，但也坦言完全不想讓父母知道，因為他們還是會要求她幫忙繳錢。

對此她奉勸，如果無法割捨吸血鬼父母，至少不可以讓他們發現工作穩定。她透露自己年紀輕輕就半工半讀，高中大學都學貸，父母本身工作態度消極又好賭，小時候多靠親戚救濟。哥哥住家裏沒出錢分擔，反而是住在外縣市的她要分擔家裏費用，以前覺得都是家人沒關係，現在才發覺「要你吃虧的家人不要也罷」，因此呼籲大家可以不決裂，但不能被予取予求。

貼文下方不少過來人很有共鳴：

．「我都裝窮，低報沒差，高報也沒好處」

．「確實不用讓父母都知道全部的事情，出社會後的體悟」

．「父母還會說，你比較有能力，你多出一點，能者多勞」

．「淚推，相信願意負擔家用的人都是善良負責的人」

．「我因為哥哥姊姊結婚了，父母覺得他們有家庭要養，所以家裏開銷就理所當然變成我的責任」

．「遇到裝可憐就要比他更可憐，一昧的降低自己的底線，只會讓自己痛苦」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】