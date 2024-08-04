湊孫要收錢！英國外婆不覺自己市儈　堅持「賺仔女錢」確保收入

英國一名外婆擁有7個孫子女，本來她不想幫兒女照顧孫子，但是後來決定酌收保母費，讓她在這段期間賺進20多萬元。雖然女兒的朋友批評她「搶錢」和「自私」，但她不覺得自己有任何問題，只是照錶收費。



英國一名外婆擁有7個孫子女，本來她不想幫兒女照顧孫子，但是後來決定酌收保母費，讓她在這段期間賺進20多萬元。（Canva）

據《太陽報》（The Sun）報道，65 歲的杜德里奇（Gran Caroline Duddridge）有5個兒女、7個孫子女。2014年她開始照顧其中一名孫女，不過剛開始是無償照顧。2018年丈夫去世後，杜德里奇也辭去教師職務，改擔任助教來維持生活開銷，也讓她考慮開始收費。

剛開始女兒阿曼達（Amanda）覺得付費的要求很不合理，不懂為甚麼讓外婆陪孩子玩也要付錢，但杜德里奇認為自己犧牲了時間和體力，而且她需要負擔生活成本，收費也比一般托兒中心便宜一半，認為收費非常合理。

杜德里奇從早上8:30顧孩子到5點，每個孩子每天收費75英鎊（約港幣750元）。她會為孩子安排各種活動，也會帶他們到公園散步、玩遊戲、去游泳等等。

本來阿曼達的朋友一度批評照顧孫子女還收費是「搶錢又自私」，但杜德里奇認為自己好不容易把孩子養大，本來就沒有義務要照顧孫子女，而且她已經開始有自己的交往對象、需要上健身房等等，照顧孫子女耗費的時間和體力成本，都應該有金錢上的報酬。

現在杜德里奇光是阿曼達家就照顧3個孫子女，除此之外還有另一個女兒的3個孩子，讓她賺進了25000英鎊（約港幣24萬8千元）。杜德里奇的收費還會因着通膨和水電費漲價，不過孩子們已經接受媽媽的要求，還說讓媽媽帶孩子每天至少省下35英鎊（約港幣350元）。

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