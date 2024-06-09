兒子成家立室後仍要她操心！老媽想勸他搬走　一看他戶口卻心軟了

每個孩子都是父母心頭的一塊肉，牽掛子女的日常、照料生活無可厚非，但若成年後還無法放手，把孩子養成「媽寶」，恐怕累的會是自己！一位媽媽在網絡群組發文表示，30多歲兒子已婚、仍住在家裏，本以為自己責任已了，想不到兒子仍要求老媽子協助處理存錢、購物等日常庶務，求問：「如何脫離媽寶兒子？」



這位媽媽在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」透露，同住一起的30歲多兒子已經結婚，本以為不必再照料生活，但兒子婚後依舊要她幫忙日常庶務，舉凡存錢、買生活日用品等，都要她這個老媽子去做。而她請媳婦處理，媳婦卻雙手一攤說工作忙累、沒空。

事主說，自己也曾想擺爛不處理，但兒子整個禮拜天天碎唸；她心一橫想請小倆口搬出去住，但幫兒子跑銀行時，發現兒子存款竟然比自己還少，事主又心軟了。這位媽媽說，她曾跟先生考慮搬出去，把房子留給兒子、媳婦住，但這房子從結婚住到現在，已經有了感情，實在難以割捨，只好請教網民：如何才能脫離媽寶兒子？

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對此，許多網民直指：

．「父母不放手，孩子永遠長不大」



孩子會變成「媽寶」，其實是父母自己寵出來的：

．「習慣是從小養成的，如果他們從小就習慣甚麼事都要媽媽處理解決，長大了還是會有一樣的習性」

．「自己寵出來的自己承擔」



也有人質疑事主心態，覺得媽媽希望媳婦承接照顧兒子的責任，才放得了手，媳婦「看破手腳」才不管事：

．「知道自己兒子是媽寶，卻怪媳婦兩手一攤，這個邏輯怪怪的」

．「為甚麼要別人女兒照顧自己兒子？ 直接不做讓自己兒子學做就好，妳不放手他就永遠依賴妳，再碎碎念就請他搬走！」



一位網民分析，有些長輩抱持傳統觀念，認為自己的作法才是對的、自己最能幹，在關係中扮演「強者」，總為無能者收拾麻煩，久而久之，讓「無能者」更不願擔負責任；而「強者」在埋怨自己負擔重的同時，其實暗藏了些許的成就感，建議事主導正心態：

．「孩子不做你撿起來做，捨不得放手還是捨不得放權？你能為他們做到幾歲？」



拖着孩子走半輩子的父母，常被孩子拖累一輩子

台灣作家劉墉曾指出：「拖孩子走半輩子的父母，常被孩子拖累一輩子」，認為祖父母、父母應該改變心態，早早製造機會讓子女自己作主，學習獨立，而非冀望孩子上大學、出社會、結婚成家的那一天，就突然成熟、獨立了！

特別是為人父母縱然不對孩子情緒勒索，也要提防過度的寵溺，造成孩子軟爛、無能、不負責任。「即便你的生活很有餘裕，你都不該在孩子成年後，仍然擔任他的主要照顧者。」台灣律師呂秋遠曾撰文指出，親子關係必須存在「界線」，這包括：

1. 彼此財務要分際清楚，在你離世前，所有資產都不該由兒女建議及分配。

2. 無論要攢住買房、結婚或生活費，都應在自己行有餘力、心甘情願、不求回報、沒有條件的狀態下，經過兩方協商才能斟酌幫忙。

3. 即使婚後與父母同住，也必須在他配偶「真心同意」的前提下考慮，而且必須負擔房租、水電，別老想着年輕人住家裏省錢，才能存錢買房子。

4. 不要幫忙帶小孩，就算要帶，也要負擔保母費，而不是讓老爸、老媽當免費長工。

5. 結婚、辦婚禮都是孩子的事，可以給建議，但怎麼作由年輕人決定。當然，花錢也是。

6. 不要借錢給他，不要當他的保人。

7. 已經給了，就不要想着要回來，或是覺得對方有義務回報你。

8. 不要介入他的家務事，他跟配偶如何，都是他的選擇與決定。

9. 他跟配偶有爭執，作父母的別管！抱怨聽聽就好，別多說甚麼。

10. 把孩子當作平等的家人、有界線的家人，而非你兒子。他牙牙學語的時間已經過了，現在，他該好好說話、好好做人了。



呂秋遠說，「界線，就是彼此平等的相處，而不是無怨無悔的支持，或一廂情願的討好，甚至是毫無界線的溺愛，否則，你只會養出一個不成熟的成年人而已。」

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