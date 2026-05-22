上海男賭氣離家17年驚覺被「宣告死亡」　欲恢復戶口妻子拒絕作證

在上海靜安區，一間不足10㎡的小屋裏，住着一位70多歲的老人。作為土生土長的上海人，他卻坦言「地鐵從沒坐過」，看病不能用醫保，租房只能偷偷摸摸，連個正經身份證都沒有……這是怎麼回事？



賭氣離家！男子一去不返17年

事情要從幾十年前說起。張工亮（化名）是上海本地人，小時候跟着父母去安徽鳳陽插隊，上世紀80年代才回上海買房落戶。在安徽時，張工亮認識了妻子劉固芬（化名），1992年結婚，第二年有了女兒。

在安徽時，張工亮認識了妻子劉固芬，於1992年結婚。（CCTV中央電視台）

可日子過着過着，夫妻間的矛盾越來越多，爭吵不斷，感情也慢慢淡了。後來父母相繼離世，家裏的氛圍更是壓抑到極點，張工亮心裏漸漸萌生了「逃離」的念頭。

2001年8月，張工亮跟家裏說 「外出打工」，頭也不回地走了。誰也沒想到，這一離開，就是17年，期間沒跟家裏聯繫過一次。

賭氣離家17年變「死人」 7旬翁歷盡波折重獲身份▼▼▼

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歸來變「亡人」！活着卻被註銷戶口？

2018年，在外漂泊了17年，一直輾轉多省靠打零工為生的張工亮，想着回上海辦個二代身份證，安安穩穩養老。

可一到派出所，張工亮才知道，他早在2013年就已被法院宣告死亡，戶口也已被公安機關註銷。

張工亮徹底傻了眼，沒了戶口和身份證，他的生活直接陷入癱瘓：日常出行無法乘坐公共交通；生病不敢去醫院，沒醫保報銷，怕付不起醫藥費；租房沒法備案，只能擠在10㎡的小破屋，日子過得捉襟見肘……

租房沒法備案，只能擠在10㎡的小破屋。（CCTV中央電視台）

活了大半輩子，怎麼突然就變成了「法律上的死人」？

原來，張工亮失蹤滿11年後，妻子劉固芬因為落戶、女兒撫養等問題遇到阻礙，只能在2012年向法院申請宣告他死亡。2013年，法院依法公告一年後，判決宣告張工亮死亡，戶口也隨之註銷。

想恢復身份 妻子拒絕作證

想恢復「活人的身份」，沒那麼容易！2018年6月，張工亮來到上海市靜安區人民法院申請撤銷，卻遭遇了多重舉證困境。按照規定，撤銷宣告死亡需要親友作證、居委會證明、DNA 比對等一堆材料。

然而，張工亮一代身份證訊息模糊，沒法核驗；原住所早就拆遷了，居委會開不出居住證明；父母都不在了，DNA比對也沒了着落。最後僅剩的一條證明途徑——親友證人證言，也因妻子劉固芬多年積怨，不願意幫助張工亮恢復身份。

妻子劉固芬與事主多年積怨，不願意幫助張工亮恢復身份。（CCTV中央電視台）

除了情感原因，張工亮猜測，妻子拒絕幫助他恢復身份還有另一個隱情：當年他買的房子已經拆遷，妻女分了拆遷房和補償款，她們可能會擔心自己恢復身份後會來分財產。雖然張工亮一再表態這些錢自己一分不要，但妻女始終不願鬆口。

因為缺少關鍵證據，張工亮只能在2018年無奈撤回申請，繼續過着「無名無分」的日子。

日子一天天過去，張工亮年紀越來越大，身體也越來越差，沒醫保看病成了大問題。2025年9月，走投無路的張工亮再次向靜安區法院提交了撤銷死亡宣告的申請。承辦法官白雲翻閲案卷後，反覆梳理張工亮的人生軌跡，突然又了新的發現：張工亮在安徽鳳陽插隊20多年，那裏的村民說不定認識他。

村裏三分之二以上的老人，都對張工亮和他父母有清晰的記憶，並願意為其作證。（CCTV中央電視台）

2025年9月16日，白雲法官一行驅車400多公里，直奔安徽鳳陽的那個小村莊。在村支書的帶領下，他們找到了張工亮一家當年住的老宅遺址，然後挨家挨戶走訪高齡村民。沒想到，村裏三分之二以上的老人，都對張工亮和他父母有清晰的記憶，並願意為其作證。

法官當即在村裏設起巡回法庭公開審理此案。有了村民們的證言和實地核查的證據，法院當庭宣判，判撤銷原上海市閘北區人民法院2013年宣告張工亮死亡的判決。

法官當即在村裏設起巡回法庭公開審理此案。（CCTV中央電視台）

放棄財產+主動離婚：不打擾她們了

後來，法官陪着張工亮回到上海，在靜安區屬地派出所順利辦理了新的戶口本和臨時身份證。

如今，張工亮已經辦好了屬於自己的手機卡、銀行卡，順利申請了社保和醫保，正在重新適應作為普通公民的正常生活。按照法律規定，撤銷死亡宣告後，婚姻關係自動恢復，當年的拆遷財產也有權分割。

可面對這些，張工亮卻看得很淡：

這麼多年，我沒盡到丈夫和父親的責任，對不起她們母女。財產我一分不要，也不想打擾她們的生活了。

張工亮說，接下來會找機會起訴離婚，之後一個人安安穩穩過日子就好。

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