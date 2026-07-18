銅鑼灣視障人士過馬路！途人示意司機停車　男童停步伸手提醒獲讚

視障人士難以留意四周環境，有時需要其他人幫手。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳一段影片，顯示今年7月13日下午5時許，一輛車輛沿銅鑼灣堅拿道東往軒尼詩道方向直駛，即將駛近路口燈位、灣仔消防局旁邊時，即使燈號是綠燈，但司機見到多名途人行經路口，已經減慢車速。



當其中一名男途人手持盲人輔助杖，另一名成年男子一邊伸手，一邊離開上址，示意司機停車，另有一名男童卻停步，同樣伸手，確保車輛停下，該名視障人士安全離開路口。



其中一名男途人手持盲人輔助杖，另一名成年男子一邊伸手，一邊離開上址，示意司機停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有一名男童卻停步，同樣伸手，確保車輛停下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主大讚男童：代佢唔該你

樓主在帖文大讚片中男童，「小朋友，我代佢唔該你，多謝埋你學校同屋企人」、「影唔到，佢仲好有禮貌咁同我點頭」。

該名視障人士安全離開路口。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該名視障人士安全離開路口。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民同樣激讚：個細路心地善良，有家教

影片引來許多網民留言，同樣激讚男童，「個細路心地善良，有家教」、「小朋友叻仔」、「好人好事要多表揚」、「真係要俾一個讚呢個小朋友」。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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每個人做多一步，社會就會變得更和諧。本港有男生在Facebook群組「大埔 TAI PO」表示，遇到1名傷殘老翁，連風扇故障都沒有經濟能力更換，而家中連洗衣機都沒有，「感恩上天，安排我和那位伯伯可以結一份善緣，二話不說即幫他解決生活基本需要」。男生認為「幫人就像一塊鏡，當你在幫人時，就是幫鏡中的自己」。



樓主爬高為傷殘老翁安裝風扇。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主蹲下安裝洗衣機。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

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