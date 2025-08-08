隱瞞有梅毒+愛滋！與教師女友無套愛愛半年　渣男播毒罪成下場慘

伴侶理應保持坦白，尤其是自己身體出現異常情況。台灣基隆1名高中女教師正值適婚年齡，大約半年前認識1名石化能源公司男職員後，雙方交往同居。女教師以為這是1段穩定感情關係，豈料男友隱瞞自己有梅毒和愛滋病，持續和她無套「愛愛」，女教師事後發現自己中招，於是怒告對方。男被告受審後被判入獄6年，同時需向受害人賠償203萬630新台幣（約51萬港元）。



王男隱瞞感染梅毒和愛滋病，跟任職教師的女友無套性交，令對方染上梅毒。（AI生成圖片）

女方首次性交後已感不適

台媒於今年8月報道，涉案王姓男子在台灣中油股份有限公司工作，2021年3月初，王男認識1名高中女教師，2人以結婚為前提交往同居，他們首次發生性行為後，女教師已經感到不適，於是要求王男前往醫院接受性病檢查。

受害人驚揭患性病

王男做完檢查後，於同年5月20日確認感染梅毒和愛滋病，他卻選擇隱瞞病況，將檢驗報告竄改為「陰性」，繼而拍照傳送給女友，2人便繼續交往，每周1至2次進行無套性行為，一直持續到同年11月6日，最終被女友發現為止。

受害人立即到醫院接受檢驗，發現自己並未感染愛滋，卻已染上有梅毒，接受治療後痊癒，受害人向王男提出刑事和民事控告。

受害人驚揭自己染上梅毒。（AI生成圖片）

男被告被判入獄6年

王男承認罪行，案件經過一審後，法官考慮到被告在中油任職、需和前妻共同扶養2名未成年子女等因素，裁定「行使變造私文書」罪名成立，判處2年有期徒刑，被告明知自己是感染者，卻隱瞞病情，和其他人進行危險性行為，「傳染於人未遂」罪名成立，判處入獄5年，合併6年有期徒刑。

雙方不服上訴

檢方不服上訴，指出王男2021年10月前往醫院進行腹部手術前，曾對醫護人員隱瞞自己是愛滋病患，在今次案件發生後，被告繼續尋找新伴侶，可見他沒有悔改，原審量刑過輕。王男同樣上訴，表示試圖和解，原告卻索償500萬新台幣（約127萬港元），他無法負擔，希望法官依照刑法第59條情堪憫恕為他減刑。

法官判處男被告入獄6年，同時賠償203萬630新台幣（約51萬港元）。（AI生成圖片）

被告終囚6年 全案定讞

案件在高等法院進行審理，法官認為一審裁決已經詳細考慮到所有因素，於是駁回雙方上訴，王男再度上訴，同遭駁回，全案定讞。

賠償203萬新台幣

民事方面，法官考慮到受害人是高中老師，年收入約100萬新台幣（約25萬港元），被告是中油員工，月收約6.5萬新台幣（約1.6萬港元），判處賠償203萬630新台幣（約51萬港元），包括精神撫慰金、醫療費，以及交通費用，案件可上訴。

