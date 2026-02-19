乘客甩骹急赴醫院！的士司機駛近急症室被驅趕　保安1句震驚全網

救人如救火，但並非人人都能體諒傷者所受的痛苦是急需紓緩！本港1名的士司機在網上訴苦，指接載1名客人「好明顯隻手甩咗骹，痛到面青青」，於是載同對方前往最近醫院，由於想讓客人方便下車盡快求醫，所以駛近醫院急症室入口。豈料距離急症室入口不夠5米，的士就遭到保安截停，女保安明言「唔可以落客」，司機解釋「個客人隻手斷咗，我放低佢就走㗎啦」，女保安卻反駁「佢隻手斷咗啫，又唔係隻腳斷咗？佢行到過去㗎嘛？」，司機聞言苦笑，只能叫乘客支付車資後下車，幸當時有另1名保安見狀，示意司機駛可到醫院門口，讓受傷乘客下車求醫。



司機慨嘆「嗰一刻真係覺得，世上有啲『規矩』，原來係可以咁離地」。該名阻落客的女保安所說的話亦令網民感到震驚，留言指「唔係規矩離地，係個人離地」、「唔識變通」、「有好多保安都係揸住雞毛當令箭」。



接載手甩骹乘客 打算駛近急症室入口

樓主在threads發文表示，前日接載1名乘客，手臂明顯甩骹，「痛到面青青」。樓主立即接載對方前往最近醫院急症室，由於想方便傷者盡快下車，於是想盡量駛近入口，沒料到去到急症室入口不夠5米位置即被女保安截停，女保安指出「呢度唔可以落客㗎」，樓主解釋「我個客人隻手斷咗，我放低佢就走㗎啦」。

女保安︰佢隻手斷咗啫，又唔係隻腳斷咗？佢行到過去㗎嘛？

豈料保安望向傷者，竟然說「佢隻手斷咗啫，又唔係隻腳斷咗？佢行到過去㗎嘛？」。樓主無言以對真，向客人苦笑「咁你喺度俾錢我啦」，幸好另1名保安員見狀示意樓主駛到門口，讓傷者下車求醫。

網民︰規矩係死，人係生

樓主慨嘆「嗰一刻真係覺得，世上有啲『規矩』，原來係可以咁離地」，帖文引來大量網民留言，「規矩係死，人係生」、「啲人無晒常識，只係依本子辦事」、「唔識轉膊」，更有人分享同類經驗，表示「試過落咗車都叫病人上返車」。

