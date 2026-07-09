去IKEA放狗？未牽狗繩任由狗狗亂跑　狗主懶理職員勸阻　遭斥自私

食環署於今日（7月9日）開始，容許狗隻進入獲批准食肆，人寵共融可謂邁進一大步！不過有網民就在社交平台貼出影片，指在宜家家居（IKEA）發現有男子攜帶狗狗入內，在沒有使用狗繩情況下，放任狗狗在地上行走，面對職員勸阻態度敷衍，引來網民批評該狗主自私，「影衰晒養狗嘅人」、「以為全世界都係佢屋企，任得啲狗亂行」、「總有害群之馬」、「（寵物友善）遲早俾呢啲自私狗主玩爛攬抄」。



有狗主帶狗狗進入IKEA，未牽狗繩任由狗狗地上行走。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

帶狗入IKEA未牽狗繩 任由狗狗地上行走

「其實呢啲狗主係唔係要搞到全港商舖都唔歡迎狗隻先安樂？」有目擊者在threads帳號「cutjwithoutpain」上傳2段影片，顯示有推着摺疊式手推車的男子，攜帶1隻狗狗進入IKEA，卻在沒有使用狗繩和寵物車的情況下，任由狗狗在地上行走。

男子在沒有使用狗繩和寵物車情況下，任由狗狗在IKEA地上行走。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

男子在沒有使用狗繩和寵物車情況下，任由狗狗在IKEA地上行走。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

職員上前勸阻 狗主態度敷衍：得啦得啦

及後店內有男職員上前提醒男子，疑似要求他抱起狗狗，勿讓牠隨地亂跑，但男子態度敷衍回覆「得啦得啦」，卻未有實際行動，狗狗當時則趴在地上。樓主事後表示「我本人都唔反對商舖畀狗進入，但希望狗主都守規則」，應為狗隻配戴狗繩，亦不應讓狗隻在地上行走，以減少對其他顧客影響。

及後有男職員上前提醒男子，疑似要求他抱起狗狗。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

但男子態度敷衍回覆「得啦得啦」，卻未有實際行動。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

但男子態度敷衍回覆「得啦得啦」，卻未有實際行動。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

網民群斥涉事狗主自私：以為全世界都係佢屋企

網民紛紛批評涉事狗主自私，「又係嗰啲諗住細細隻冇所謂嘅狗主」、「影衰晒養狗嘅人」、「以為全世界都係佢屋企，任得啲狗亂行」、「宜家喺商場都要望地下，小心踩屎」、「着片同上繩係最基本，望周知」、「狗係無辜嘅，主人唔識自律先係問題」、「我都唔明點解香港咁多人唔拖狗，拖住佢好難嘅咩」、「舖頭唔准帶狗，啲狗主就收埋隻狗喺袋照帶入舖，到有舖頭准帶狗但要放袋或擺車仔，啲狗主就擺隻狗落地，永遠都唔守規矩」、「見到有餐廳開放寵物就開始自我膨脹，以為全世界都可以畀狗行」。

狗主們批評男子「做壞規矩」 憂影響寵物友善環境

有同為狗主的網民擔心倘若更多類似事件「做壞規矩」，長遠將影響寵物友善空間，「我養2隻狗，我去得寵物友善商場都用手推車唔落地，嚴守自己唔好影響到其他人嘅宗旨」、「我自己係狗主，但落地一定上繩，但好多狗主會話：『拖繩令到狗狗無自由好慘』，你唔顧人都顧下自己狗狗啦，俾人踩到或者走失衝出馬路，受傷嘅都係狗狗」、「最X街就係唔上狗繩，要知道上狗繩唔係約束隻狗，係保護隻狗同自己！有咩事起上嚟咪又要隻狗去承受」、「總有害群之馬」、「（寵物友善）遲早俾呢啲自私狗主玩爛攬抄」。

IKEA為寵物友善商戶 寵物必須裝在寵物箱！

IKEA官方網頁顯示，香港門市（不包含餐廳）均為寵物友善空間，但主人需要遵守以下規則，寵物需要裝在寵物箱、寵物車、或寵物背包等，並確實關好，以避免寵物的排泄物或水外泄，同時亦需要避免露出頭部、尾巴、或爪子。

同場加映：屯門市廣場主人未牽狗繩「放狗狗落地」尾隨散步 網民斥做壞規矩

人寵共融概念固然是好，但飼主攜帶寵物前往商場時，切記要遵守場內規定！有屯門街坊在網上群組發文，指在屯門市廣場發現有狗主未有使用狗繩，直接將2隻狗狗放在地上散步，引來網民批評涉事者自私，「自己鍾意以為全世界都鍾意」、「硬係會有人做壞規矩」、「商場如果有規定寵物必須要坐車，就照做啦！如果因為你一個咁做，商場俾其他唔鍾意寵物的人投訴，就唔會再有友善空間俾寵物進場」。



屯門有飼主未有牽狗繩，任由2隻貴婦犬在地上尾隨她散步。（「facebook＠真.屯門友」圖片）

商場放狗？ 未牽狗繩「放狗落地散步」

該街坊在facebook群組「真.屯門友」上傳1張照片，指近日在屯門市廣場中庭位置，發現有飼主在未有牽狗繩情況下，將2隻啡色的貴婦犬直接放在地上，任由牠們尾隨散步，但樓主依稀記得「印象中屯市好似無得放狗」，同時提出質疑「同埋去得商場，寵物唔係supposedly要坐車嘅咩？」

屯門市廣場為寵物友善商場 惟禁止寵物下地

根據網上資料顯示，屯門市廣場屬於寵物友善商場，場內亦設有可供寵物進入的餐廳，但主人們需要留意，進入場內的寵物必須手抱，或放在寵物袋、寵物車，換言之寵物是禁止下地行走。

屯門市廣場為寵物友善商場，場內設有可供寵物進入的餐廳。（資料圖片）

但進入場內的寵物必須手抱，或放在寵物袋、寵物車，即寵物禁止下地行走。（fb群組「屯門公路塞車關注組」）

網民斥狗主自私：自己鍾意以為全世界都鍾意

許多網民都批評相中狗主漠視商場規定，「自己鍾意以為全世界都鍾意」、「一向尊重小動物，但有冇諗過呢個世界都會有啲人係害怕小動物」、「一陣你睇唔實隻小動物，佢整親小朋友或行人嘅話，報警拉你都只會俾人話你抵死」。

網民憂商場接投訴 影響寵物友善空間

另有人擔心若然商場接到投訴，恐怕會影響人寵共融，「無論任何國家、幾pet friendly都好，都要問准規矩同保持個人禮貌」、「商場如果有規定寵物必須要坐車，就照做啦！如果因為你一個咁做，商場俾其他唔鍾意寵物的人投訴，就唔會再有友善空間俾寵物進場」、「硬係會有人做壞規矩」、「喺商場就要帶狗帶㗎啦，如果連咁簡單都做唔到嘅話，啲狗俾人恰個狗主真係冇權嗌救命」。

（threads＠cutjwithoutpain）