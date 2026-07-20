催淚！兒時獲父傾盡飯錢送翻譯機　女教師憶父愛：打開世界嘅鎖匙

父親無私的愛，實在令人感動！有超過15年教育資歷的小學英文老師在社交平台分享，透露兒時因電子翻譯機開始在班上流行，她於是向父親提出需求，儘管價格不菲，但父親仍然不惜花費數月的飯錢「二話不說第2日就買咗比我」。樓主亦非常珍惜這部翻譯機，「呢部機陪我讀書上高中、讀大學、做翻譯功課，甚至查過無數SCMP報紙嘅英文字」，感激父親當年付出，形容獲得翻譯機如同轉捩點，「佢俾咗個女一把打開世界嘅鎖匙」，令網民感動不已，「父母的愛及關注未必在言語上，好多時在行動上」、「關於學習，父母真的從不吝嗇」。



有女老師感激當年父親無私付出，不惜花費數月的飯錢為她購買翻譯機，引來網民感動。（AI生成圖片）

電子翻譯機在班上流行 向父親提出需求

該名在小學任教英文的女老師在threads發帖，憶述中一時很多同學開始使用電子字典，她當時心裏暗自盼望自己都可以擁有1部電子翻譯機。某日放學終於等到父親下班回家，於是向對方提出需求，不過父親當時只是淡然回覆「嗯」。樓主指，兒時甚少和父親交談，「佢做咩工作其實我都唔係好知！」加上對方經常很晚才下班，曾期盼父親會買玩具給她，「但係次次都冇，次次都好失望」。

翌日獲父親送驚喜：開心到尖叫

令樓主意外的是，翌晚她在房內溫習時，聽到父親開門聲，對方走進房間放下1個盒子，表示「俾你嘅」，她摸到盒面「快譯通」三個凸字，形容當時「開心到尖叫」。父親之後教她如何使用並按鍵，由於翻譯機可以以廣東話讀出英文詞彙的解釋，她覺得新奇更是愛不釋手，「嗰晚我玩到好夜」。

樓主貼出類似兒時翻譯機圖片，訴說父親當年傾盡飯錢買翻譯機，「佢俾咗個女一把打開世界嘅鎖匙」。（「threads＠ms.chan.teacher.15year」圖片）

父傾盡飯錢送翻譯機 樓主形容：一把打開世界嘅鎖匙

樓主後來才知道，該部電子翻譯機要價3,390元，以90年代的物價來說，絕對價值不菲，而這個價錢對當時父親來說，更是數個月的午餐錢、樓主3個月的學費。她指父親學歷不高，亦不懂英文，但知道女兒需要二話不說便買下來，形容「佢俾咗個女一把打開世界嘅鎖匙」。

翻譯機陪伴走過讀書生涯 感激父親付出

樓主謙虛表示，「我唔敢話自己叻，但呢部機陪我讀書上高中、讀大學、做翻譯功課，甚至查過無數SCMP報紙嘅英文字」，直至現在每當有需要使用字典時，都會想起父親當年「將快譯通放喺我手心的溫度」，感激對方當年付出，「親愛的爸爸，多謝你！」。

網民感動：父母的愛好多時在行動上

帖文引來網民表示感動，「睇到想喊」、「冇很多的話，有的是愛同付出」、「如果以2026年嘅價值，當時3,000幾元大約等於宜家七八千蚊，你爸爸好錫你」、「多謝你個post，又令我想起細個時爸爸嘅無微不至」、「有洋蔥，自己作為爸爸，真係會盡量滿足兒子的要求」、「父母的愛及關注未必在言語上，好多時在行動上」，認為樓主只要有努力學習已是最好回報，「你有好好利用學習，對爸爸嚟講佢嗰幾個月午餐錢用得非常值」、「你爸爸必定感到很欣慰」。

網民齊分享父母無私的愛

另有網民亦留言分享父母當年無私的愛，「我中一讀英中（英文中學），但英文底本身唔好，所以無心機讀成績又差，我阿爸阿媽無鬧我，只係問有咩可以幫到我，我話買部快譯通，佢哋二話不說去買，結果靠佢我中二成績突飛猛進」、「我細個都有一部！當年屋企好窮，媽咪單親靠綜援湊住我哋，但佢話自己唔識字教唔到我，想我自己溫有咩唔識有得問，雖然讀書唔係好叻，但宜家叫做搵到食」、「電子辭典真係對學英文有好大幫助」、「關於學習，父母真的從不吝嗇」。

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天下間的父母永遠都是無私地奉獻給子女！馬來西亞有母親因為經濟拮据，決定典當丈夫在結婚紀念日時送給她的金手鐲，以購買一部手提電腦供女兒學習。雖然她非常不捨，中途一度落淚，但表示為了孩子不介意犧牲。而電子產品店店主得知手鐲意義重大後，提議可讓對方每月分期付款，毋須典當手鐲，片段令網民動容。



大馬有母親經濟拮据，想典當丈夫在結婚紀念日時送她的金手鐲，購買電腦供孩子學習。（TikTok＠asiah1106）

馬媒報道，有售賣電子產品的店主於TikTok分享短片，顯示她日前接待一名婦人，對方進店時先表示希望為其女兒購買一部手提電腦學習，並詢問大概價格以及付款方式等。無奈經濟拮据的她只好拿1隻金手鐲去典當，途中她還忍不住落淚，向店主表示手鐲其實有着具大意義和價值，因為是她丈夫在她們結婚紀念日時送給她的禮物。

雖然手鐲如此貴珍，但這位母親表明不介意犧牲，相信假以時日有經濟能力定能重新購買別的手鐲。店主知道手鐲意義重大後，不忍對方拿去典當，提議可讓對方以每月分期付款方式購買電腦。

這名母親希望購買一部手提電腦供孩子學習。（TikTok＠asiah1106）

無奈經濟條件欠佳，只能典當在結婚紀念日時丈夫送她的金手鐲。（TikTok＠asiah1106）

她指出沒有什麼比孩子學習更重要，表明不介意為對方犧牲。（TikTok＠asiah1106）

不少網民看完短片都非常感動，紛紛感歎母愛的偉大，「我們（母親）必須做出犧牲，重要的是孩子的教育」、「這就是為什麼當我成為母親時，儘管孩子從不提出要求，我仍願意為孩子努力工作」；亦有人藉此提醒子女應時刻記得孝順父母。

（threads＠ms.chan.teacher.15year）