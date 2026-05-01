網紅攜兒拍母親節寫真！丈夫嫌嘥錢︰AI可出圖　真實經驗揭難取代

母親節將至，許多人都會用不同方式慶祝。台灣有女網紅在網上表示，預約了攝影師拍母親節戶外寫真，只有她與兒子拍照，丈夫聞訊直言「浪費錢，用AI出圖就好」，令到她慨嘆「只想知道，當初究竟是怎麼看上靈魂這麼空洞的男人」。



許多網民笑言「這樣也可以不用結婚，找AI把老婆小孩P上去就好」、「可以去父留子了」、「我老公說全家福用AI的就好，應該把他A出去」。



網紅「凡槿（廣告小妹）」預約了攝影師拍母親節戶外寫真，只有母親和兒子入鏡，丈夫聞訊直言「浪費錢，用AI出圖就好」。（AI生成圖片）

兩母子拍攝母親節寫真 丈夫︰用AI出圖就好

網紅「凡槿（廣告小妹）」在其facebook專頁表示，日前預訂攝影服務，由專業攝影師拍攝母親節戶外寫真，只有她和兒子入鏡，丈夫卻覺得其實可以由AI出圖，「你想和兒子出現在世界哪個角落都可以，它們可厲害了。不用妝造、不用打扮、連門都不用出」，認為妻子浪費金錢，但妻子覺得行不通，抱怨丈夫「靈魂這麼空洞」。

網民︰那大家以後都不用出國啊

帖文引來大量網民討論，一面倒支持女方，「讓他一起入鏡也許就忽然正常了」、「好直男的行為」、「那大家以後都不用出國啊」。

網紅「凡槿（廣告小妹）」慨嘆「只想知道，當初究竟是怎麼看上靈魂這麼空洞的男人」。（facebook專頁「凡槿（廣告小妹）」圖片）

AI無法取代母親與孩子的拍攝珍貴回憶

綜合相關AI資料分析和根據真實生活經驗，任何AI在技術層面上的確可以製作出「類似寫真效果的圖片」，但未必能取代真正的親子攝影，真正的攝影記錄一個實際發生過的時刻，母親和孩子當天互動、表情、擁抱、笑容，甚至孩子不願合作、突然撒嬌或哭鬧，都是家庭記憶的一部分，相關細節雖然未必完美，卻是真實珍貴，特別是母親節寫真，重點並非拍攝數張好看照片，反而是留下母親與孩子的真實回憶。

不時在社交平台分享家庭生活

網紅「凡槿（廣告小妹）」來自上海，和台灣人婚後生下1名兒子，長期定居美國紐約，她不時在社交平台分享家庭生活和時事看法，包括上載兒子近況照片。

（facebook專頁「凡槿（廣告小妹）」）