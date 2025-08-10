微軟公布「最可能被AI搶飯碗職業」　空姐排第3　第1名是它

隨着AI發展越來越快速，不少人擔心自己的工作將被取代。



近日微軟（Mircosoft）發表一項研究，分析2024年Copilot的使用數據，找出最可能受生成式AI影響的40種職業。

據外媒《新聞週刊》（Newsweek）報道，微軟研究團隊分析了2024年9個月內，使用者與Microsoft Copilot之間的20萬次匿名對話，並對應到美國勞工部 O*NET資料庫中的「中階工作活動（Intermediate Work Activities, IWA）」，再以任務完成度、多少人使用AI完成該任務及用戶回饋等指標，建立「AI適用性分數」，評估AI對該工作的實際參與度。

前10名最有可能受影響的職業（AI適用性分數）：

1.口譯、翻譯人員（49%）

2.歷史學家（48%）

3.空服員、車勤服務員（47%）

4.業務員（46%）

5.作家、文字工作者（45%）

6.客服人員（45%）

7.CNC 工具程式設計師（44%）

8. 總機人員（42%）

9. 票務員、旅行社專員（41%）

10. 廣播員和電台DJ（41%）



對於研究結果，微軟高級研究員、該研究論文的主要作者基蘭湯姆林森（Kiran Tomlinson）表示：

AI可以支援許多工作任務，特別是那些涉及研究、寫作和溝通的內容，但這並不代表它能完全勝任任何一個完整職業。

